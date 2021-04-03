Дебютант Формулы 1 Юки Цунода стал одним из героев первого этапа в Бахрейне. Занимая после первого круга только 15-е место, японец пробился на девятое, причем Лэнса Стролла он опередил на финальном круге дистанции.

Гонщик AlphaTauri стал первым дебютантом после Стоффеля Вандорна в 2016 году, заработавшим очки в первой же гонке – и первым представителем Японии, финишировавшим в десятке после Камуи Кобаяши в 2012-м.

Оценивая скорость своего пилота, глава команды Франц Тост рассказал журналистам, что Юки удивительным образом помог коронавирус, из-за которого оказались закрыты границы.

«COVID стал позитивным фактором в том смысле, что он [Цунода] получил много дополнительного времени, чтобы лучше интегрироваться в команду, – отметил австриец. – Из-за ограничений на переезды он оставался в Италии с конца января и на протяжении всего февраля. Это позволило нам организовать тесты в Имоле и Мизано.

Он провел множество брифингов с инженерами, где те посвятили его в мельчайшие подробности работы с настройками, функций кнопок на руле и картографии двигателя. Всего того, что позволяет лучше адаптироваться к машине.

Все эти объяснения оказались очень полезны. Он смог освоиться в кокпите и почувствовать себя за рулем как дома. К тому же, все в команде прониклись к нему хорошим отношением, так что с Юки у нас полный порядок».

Тост добавил, что 20-летний гонщик, сменивший в команде Даниила Квята, еще не показал всего, на что способен.

«Должен признать, что он прибавляет с каждым выездом на трассу, – отметил Франц. – Процесс его обучения идет очень активно. Это важно.

Его природные инстинкты и умения уже на высоком уровне. И если он продолжит познавать новое в нынешнем темпе, его ждет в Ф1 успешное будущее».