Как быть с решеткой Гран При в Спа, если квалификацию отменят? Ответ FIA
Если погодные условия не позволят провести пятничную сессию, то воскресную решетку сформируют по положению пилотов в чемпионате
Гран При Бельгии стартовал под проливным дождем. И хотя прогноз обещает улучшение погоды к субботе и воскресенью, спринтерский формат уик-энда не оставляет организаторам пространства для маневра с расписанием.
Как сообщили ведущие канала Sky F1 пол ходу прямой трансляции пятничной тренировки, FIA направила командам пояснение относительно дальнейших сессий. В случае, если условия на трассе не дадут возможности провести запланированную на 18:00 Мск квалификацию, расстановка пилотов на старте главной гонки будет сформирована, исходя из таблицы общего зачета.
Результаты пятничной тренировки ни в каком виде не будут использованы для определения стартовых позиций.
Это означает, что при таком сценарии поул достанется Серхио Пересу, так как лидер чемпионата Макс Ферстаппен ранее получил штраф за установку новой коробки передач и потеряет пять позиций.
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