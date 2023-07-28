Предыдущая / Технический брифинг: McLaren попробовала повторить идею Red Bull с DRS
Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

Как быть с решеткой Гран При в Спа, если квалификацию отменят? Ответ FIA

Если погодные условия не позволят провести пятничную сессию, то воскресную решетку сформируют по положению пилотов в чемпионате

Александр Кабановский
Автор:
Алекс Элбон, Williams FW45

Гран При Бельгии стартовал под проливным дождем. И хотя прогноз обещает улучшение погоды к субботе и воскресенью, спринтерский формат уик-энда не оставляет организаторам пространства для маневра с расписанием. 

Как сообщили ведущие канала Sky F1 пол ходу прямой трансляции пятничной тренировки, FIA направила командам пояснение относительно дальнейших сессий. В случае, если условия на трассе не дадут возможности провести запланированную на 18:00 Мск квалификацию, расстановка пилотов на старте главной гонки будет сформирована, исходя из таблицы общего зачета.

Результаты пятничной тренировки ни в каком виде не будут использованы для определения стартовых позиций.

Это означает, что при таком сценарии поул достанется Серхио Пересу, так как лидер чемпионата Макс Ферстаппен ранее получил штраф за установку новой коробки передач и потеряет пять позиций.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Технический брифинг: McLaren попробовала повторить идею Red Bull с DRS
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом

Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом

Формула 1
Гран При Бельгии

Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом

Ферстаппен выиграл спринт в Спа, обогнав Пиастри на рестарте

Ферстаппен выиграл спринт в Спа, обогнав Пиастри на рестарте

Формула 1
Гран При Бельгии

Ферстаппен выиграл спринт в Спа, обогнав Пиастри на рестарте Ферстаппен выиграл спринт в Спа, обогнав Пиастри на рестарте

Галерея: авария Стролла в квалификации спринта

Галерея: авария Стролла в квалификации спринта

Формула 1
Гран При Бельгии

Галерея: авария Стролла в квалификации спринта Галерея: авария Стролла в квалификации спринта

Самое важное:

«Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения

«Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

«Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения «Карма». Хюлькенберг подколол Алонсо после аварии в день рождения

Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

FE Формула E
Лондон II

Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом Эванс выиграл гонку ФЕ в Лондоне, Деннис стал чемпионом

Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…

Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет… Пиастри: Думал, машина безопасности мне поможет…

Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом

Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом Макс объяснил, почему не стал спешить с пит-стопом

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.