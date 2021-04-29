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Формула 1 Новости

Как быстро Цунода может оказаться в Red Bull? Марко рассказал

Дебют японца в Ф1 вышел ярким, однако говорить о его переходе в «старшую» команду пока рановато

Как быстро Цунода может оказаться в Red Bull? Марко рассказал

В нынешнем сезоне Red Bull и AlphaTauri удалось сделать качественный шаг вперед в плане состава. «Старшую» команду усилил Серхио Перес, а в «младшей» дебютировал Юки Цунода. 

Японец заработал очки в первой же гонке, а во второй пробился с последнего места в десятку, обогнал на рестарте Льюиса Хэмилтона – однако затем допустил ошибку и улетел с асфальта. 

По мнению Хельмута Марко. оценивать выступления любого пилота стоит не по единичным гонкам, а на более долгом отрезке.

В интервью индийскому изданию Outlook India Марко спросили о перспективах местного гонщика Джехана Дарувалы, который входит в молодежную программу Red Bull и успешно начал сезон в Формуле 2. 

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Тот ответил: «Тут такая же ситуация, как с Цунодой. Он отлично провел одну гонку. Но мы сказали: "Давайте не будем спешить, дождемся осени и начнем обо всем рассуждать в сентябре". 

Мы остаемся реалистами. Результаты надо демонстрировать на протяжении определенного времени».

Говоря о перспективах Цуноды в Ф1, австриец добавил: «Никогда нельзя сразу сажать кого-то вроде Юки в кокпит Red Bull. У него просто нет нужного опыта, чтобы справиться с такой работой.

Для этого нам подойдет опытный пилот, а такой у нас всего один – [Пьер] Гасли. Однако он очень важен для нас именно в роли лидера AlphaTauri».

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Продолжая разговор о юниорской программе Red Bull, ее основатель подчеркнул, что сейчас она значительно опережает по своей эффективности все, что создано конкурентами. 

«Только нам удалось подготовить чемпиона мира и победителей Гран При, – сказал Хельмут. – Чтобы добиться успеха, у гонщика должны быть стремление к нему и личностные качества, которые у всех разные.

Мы не создает единую схему для всех. Мы стремимся в каждом увидеть индивидуальность. Именно поэтому программы Renault или Mercedes далеко не такие успешные.

Гонщики остаются людьми, они все разные и нам это нравится».

В общей сложности восемь пилотов, пройдя Red Bull Junior, смогли дебютировать в Формуле 1. Из них четверо (Феттель, Риккардо, Ферстаппен и Гасли) добились побед в Гран При, а один стал чемпионом мира. 

В нынешнем сезоне в молодежную программу «Быков», кроме Дарувалы, входят еще два участника Ф2, Юри Випс и Лиам Лоусон, а также несколько пилотов из Ф3 и картинга. Россиян в их числе нет. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Хельмут Марко , Юки Цунода
Команды AlphaTauri , Red Bull Racing

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