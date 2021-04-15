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Формула 1 / Блог

Как быстро Mercedes догонит Red Bull: Кабановский в новом выпуске подкаста

Оцениваем разные версии причин «провала» Mercedes – и пытаемся представить, как будет выглядеть расклад сил в эти выходные в Имоле

Как быстро Mercedes догонит Red Bull: Кабановский в новом выпуске подкаста

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Два Mercedes и Ферстаппен уложились в 0,06 с на первой тренировке в Имоле. Мазепин опять запомнился разворотами

Два Mercedes и Ферстаппен уложились в 0,06 с на первой тренировке в Имоле. Мазепин опять запомнился разворотами
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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing , Mercedes

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