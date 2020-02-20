«Как бег в шлепанцах». Феттель посочувствовал пилотам «Мерседеса»

Пилот Ferrari Себастьян Феттель посочувствовал своим конкурентам из Mercedes AMG из-за новой системы DAS. Немецкая команда внедрила эту технологию на предсезонных тестах. Теперь Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас могут менять угол схождения на своих болидах прямо во время движения. Для этого им нужно потянуть руль на себя или начать толкать рулевое колесо вперед.

«Это уже не просто руль, это тяни-толкай. Больше похоже на самолет, – заявил Феттель. – Думаю, ребятам было неуютно в машине; пришлось заново привыкать к стольким вещам. Представьте, что вы занимаетесь бегом. И вот вместо удобных беговых кроссовок кто-то просит вас надеть шлепанцы. Разумеется, вы все-таки сможете освоить этот бег в шлепанцах. Но ощущения будут совершенно другими».

На вопрос о том, считает ли Феттель эффективность DAS переоцененной, Себастьян ответил положительно: «Я не думаю, что это многое изменит. Возможно, я их недооцениваю, кто знает. Но сейчас это не выглядит билетом к победе. Мне кажется, чтобы построить конкурентоспособный автомобиль, нужно намного больше, чем одно устройство».

По итогам второго тестового дня в Барселоне Себастьян Феттель занял шестое место. Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» работал по программе с длинными сериями кругов и показал девятое время.