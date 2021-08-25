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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Как Баттон кровавыми ладонями заработал репутацию плейбоя

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Дженсон винит во всем бывшего начальника

Как Баттон кровавыми ладонями заработал репутацию плейбоя

Дженсон Баттон смог стать чемпионом Формулы 1 на десятый год в серии, а первую победу одержал на седьмой. При этом, на второй год за британцем закрепилась репутация «плейбоя».

Баттон рассказал, что виноват в этом был босс Benetton Флавио Бриаторе. У гонщика не сложились с ним отношения, когда Дженсон выступал за команду из Энстоуна в 2001 году. И после одной из гонок именно Бриаторе назвал Баттона «ленивым плейбоем».

«Все началось с того, что Флавио сказал об этом в Монако, – рассказал Баттон в подкасте the High Performance. – Я занял седьмое место, тогда за него очки не давали. Теперь седьмое место в Ф1 это восхитительный результат, а тогда – ноль очков.

У нас усилитель руля сломался на старте, а без него трудно справиться с машиной Ф1. Я себе все руки стер. У меня с ладоней кровь текла, а мой босс, который должен обо мне заботиться, сказал такое журналистам. Ну а они взяли это в работу и потом так все время и использовали».

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