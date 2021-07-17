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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Как Алонсо отыграл 6 мест за круг: видео и цитата пилота

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, главный редактор

Мягкие шины и готовность к борьбе стали не единственными причинами успеха испанца в субботнем спринте

Как Алонсо отыграл 6 мест за круг: видео и цитата пилота

Фернандо Алонсо стал одним из главных героев первой в истории этапов чемпионата Ф1 «спринтерской квалификации». В то время как многие ждали от субботнего заезда «езды паровозиком» с минимизацией рисков, испанец на первом круге прорвался с 11-й позиции на 5-ю. Скорость болида Alpine не позволила двукратному чемпиону мира удержать эту позицию – но в любом случае пилот за время 17-круговой гонки отыграл 4 места и стал (наряду с Кими Райкконеном) автором наиболее впечатляющего прогресса.

 

«Старт вышел весьма агрессивным, – поделился гонщик с журналистами после финиша спринта. – Среди прочего я воспользовался тем, что парни, которые находились рядом, обычно тормозят достаточно рано.

Я помню, что в Баку благодаря этому смог обойти Карлоса [Сайнса] и Гасли по внутренней траектории – да и в обеих австрийских гонках у меня получались такие маневры. Не знаю почему – но мы явно более уверены в своей машине в первом повороте, чем наши соперники. И мы привыкаем этим пользоваться. Плюс на этот раз нам помогло, что в третьем и четвертом повороте было много борьбы – и это позволило отыграть несколько мест.

Прорвавшись на 5-ю позицию, я оказался немного не на своем месте: был слишком медленным, чтобы полноценно бороться с пилотами McLaren. Поэтому в конце концов пришлось их пропустить и сосредоточиться на Себастьяне [Феттеле]. На длинных прямых нам непросто – у нас не так много энергии от гибридной системы. А когда начинаешь всерьез обороняться, то часто зря тратишь эту энергию. Поэтому порой логичнее пропустить более быстрые машины вперед».

Одним из секретов успеха испанца стали мягкие шины, которые использовал Алонсо – в то время как большинство гонщиков предпочло стартовать на покрышках Medium.

«В конце гонки шины начали деградировать, и мне пришлось в какой-то момент действовать особенно точно и тщательно, чтобы несильно терять в темпе. Но в итоге мы отыграли несколько позиций по ходу этого, скажем так, четвертого квалификационного сегмента – и я этим доволен».

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