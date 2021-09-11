Как 2 миллиметра испортили Хэмилтону старт в спринте

Льюис Хэмилтон признал, что проблемы на старте спринтерского заезда Гран При Италии стали следствием ошибки пилота. По словам действующего чемпиона мира, эта помарка была микроскопической – но ее хватило, чтобы оказаться позади и Макса Ферстаппена, и сразу двух болидов команды McLaren.

«Во время старта машина тронулась, шины зацепились за асфальт… Но в этот момент я чуть сильнее, чем нужно, на каких-то два миллиметра сильнее отпустил лепесток сцепления, – рассказал семикратный чемпион Формулы 1 журналистам после финиша спринта. – Из-за этого возникла пробуксовка. Вот и вся история».

В результате Хэмилтон оказался на 5-й позиции – и остался на ней вплоть до самого финиша.

«Машины McLaren – самые быстрые на прямых, – изложил британец причину, по которой не смог отыграть позиции по ходу заезда. – И я просто не мог достаточно близко подобраться к ним на прямой, чтобы обеспечить себе возможность обгона. Они не уступали мне в скорости на прямых – а может быть, даже были быстрее».

На старте воскресной гонки пилот окажется на позицию выше – благодаря штрафу, который получит Валттери Боттас за внеплановую замену нескольких элементов силовой установки. Однако Ферстаппен и оба пилота McLaren по-прежнему будут впереди – и в этой ситуации Хэмилтон не рассчитывает, что у него будет шанс на победу.

«Завтра мы вряд ли сможем добиться успеха. Это очень трудно – а то и вовсе невозможно. Конечно, мы будем стараться изо всех сил. Но в целом речь будет идти скорее о минимизации наших потерь. Гонка должна стать легкой прогулкой для Макса. Разве что я смог сразу же обогнать оба McLaren, чтобы создать угрозу Максу».

Ферстаппен, в свою очередь, заявил, что легкой прогулки не ждет – хотя выразил уверенность, что пилоты McLaren не создадут ему проблем.

«Конечно, самое главное будет остаться впереди McLaren, – заявил голландец. – Но я не слишком переживаю на этот счет. Мне достаточно будет удержаться впереди в первых двух поворотах. После этого они не представляют угрозы – их гоночный темп и рядом с нашим не стоит. Что касается Льюиса, то да, у McLaren высокая скорость на прямых, и обгонять их будет трудно. Но будет пит-стоп – и Льюис наверняка обгонит как минимум один McLaren. Команда сможет защитить позиции одного из своих пилотов – но не двух сразу».