Как 2 миллиметра испортили Хэмилтону старт в спринте
Сохранить вторую позицию Льюису помешала собственная помарка, а вернуть – высокая скорость болидов McLaren на прямых
Льюис Хэмилтон признал, что проблемы на старте спринтерского заезда Гран При Италии стали следствием ошибки пилота. По словам действующего чемпиона мира, эта помарка была микроскопической – но ее хватило, чтобы оказаться позади и Макса Ферстаппена, и сразу двух болидов команды McLaren.
«Во время старта машина тронулась, шины зацепились за асфальт… Но в этот момент я чуть сильнее, чем нужно, на каких-то два миллиметра сильнее отпустил лепесток сцепления, – рассказал семикратный чемпион Формулы 1 журналистам после финиша спринта. – Из-за этого возникла пробуксовка. Вот и вся история».
В результате Хэмилтон оказался на 5-й позиции – и остался на ней вплоть до самого финиша.
«Машины McLaren – самые быстрые на прямых, – изложил британец причину, по которой не смог отыграть позиции по ходу заезда. – И я просто не мог достаточно близко подобраться к ним на прямой, чтобы обеспечить себе возможность обгона. Они не уступали мне в скорости на прямых – а может быть, даже были быстрее».
На старте воскресной гонки пилот окажется на позицию выше – благодаря штрафу, который получит Валттери Боттас за внеплановую замену нескольких элементов силовой установки. Однако Ферстаппен и оба пилота McLaren по-прежнему будут впереди – и в этой ситуации Хэмилтон не рассчитывает, что у него будет шанс на победу.
«Завтра мы вряд ли сможем добиться успеха. Это очень трудно – а то и вовсе невозможно. Конечно, мы будем стараться изо всех сил. Но в целом речь будет идти скорее о минимизации наших потерь. Гонка должна стать легкой прогулкой для Макса. Разве что я смог сразу же обогнать оба McLaren, чтобы создать угрозу Максу».
Ферстаппен, в свою очередь, заявил, что легкой прогулки не ждет – хотя выразил уверенность, что пилоты McLaren не создадут ему проблем.
«Конечно, самое главное будет остаться впереди McLaren, – заявил голландец. – Но я не слишком переживаю на этот счет. Мне достаточно будет удержаться впереди в первых двух поворотах. После этого они не представляют угрозы – их гоночный темп и рядом с нашим не стоит. Что касается Льюиса, то да, у McLaren высокая скорость на прямых, и обгонять их будет трудно. Но будет пит-стоп – и Льюис наверняка обгонит как минимум один McLaren. Команда сможет защитить позиции одного из своих пилотов – но не двух сразу».