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Формула 1 / Новость

Кадровые перестановки в Renault стали следствием провального обновления машины

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Кадровые перестановки в Renault стали следствием провального обновления машины
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
14 нояб. 2019 г., 17:23

Сириль Абитбуль еще в июне понял, что его команде нужна кадровая встряска. На эту мыль руководителя Renault навел Гран При Франции, где не сработали тщательно готовившиеся командой обновления машины.

Недавно Renault объявила о крупных кадровых перестановках и найме двух новых сотрудников – главы отдела аэродинамики Дирка де Бера и старшего инженера Пэта Фрая.

По словам Сириля Абитбуля, он решился на замену сотрудников в техническом штабе после того, как команда не смогла сделать столь ожидаемый шаг вперед на «Поль Рикаре».

«Возможно, вы помните, что я был полон оптимизма в начале сезона, – рассказал Абитбуль Motorsport.com. – Я говорил об ожиданиях. Не с точки зрения результатов – я не говорил, что мы будем подниматься на подиумы или произойдет еще что-то сумасшедшее – но для меня ключевым этапом был Гран При Франции.

Все прошло не так, как мы хотели. Это был очень важный момент. Потом нам пришлось все анализировать и адаптироваться.

Вот почему после Гран При Франции ситуация складывалась не лучшим образом. Потому что после принятия решения на выполнение задачи требуется время. Не стоит также забывать и о контрактной ситуации некоторых лиц. Соглашения заключены на два-три года, поэтому если вам нужно кого-то нанять, то придется подождать или искать кого-то еще. Это одна из трудностей, с которыми нам пришлось столкнуться в поворотное для команды время.

На это требовалось много времени, но это не значит, что мы не должны были действовать. У нас получилось, мы сделали объявление. Было важно придать процессу новый импульс, потому что еще до лета я понимал, что сезон будет тяжелым».

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Абитбуль рассказал, с какими трудностями – в том числе психологическими – Renault приходилось столкнуться, пока шли кадровые перестановки.

«Объявлению реструктуризации отдела аэродинамики предшествуют несколько недель работы, – отметил француз. – В Ф1 существует расхождение между происходящим за кулисами и тем, что видят люди. Но по-прежнему нужно нести ответственность за то, что видят люди, а не столько свои действия. Это одна из трудностей, с которыми нам приходится сталкиваться в этом мире».

За две гонки до конца сезона Renault уже вряд ли устранит разрыв в 38 очков от McLaren,чтобы побороться за четвертое место в Кубке конструкторов. Тем не менее, Абитбуль заявил, что в этом году некоторые цели команды были достигнуты.

«У нас было несколько целей, – сказал он. – Одна из них – сократить отставание от топ-команд. Другая – укрепиться на четвертом месте. Не похоже, что мы смогли стать четвертыми, но можно заметить, что отставание мы сократили.

В прошлом году мы проигрывали времени поула [в Остине] больше двух секунд. Теперь мы проиграли 1,4 секунды. Разрыв уменьшился.

Это может быть связано как и с изменением правил, так и с прогрессом. Значит, в конце туннеля есть какой-то свет. Ф1 подвергает нас всех испытаниям, коллективно и индивидуально, но мы изменим ситуацию, я уверен в этом. И будет еще слаще, когда это произойдет».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team
Автор Джонатан Нобл

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