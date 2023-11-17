Формула 1 Гран При Лас-Вегаса
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Кадр дня: Вильнев сыграл свадьбу на Гран При Лас-Вегаса

Канадский чемпион Ф1 1997 года использовал гонку в столице Казино для оформления отношений со своей спутницей Джулией Марра. Церемония бракосочетания 52-летнего канадца прошла прямо в паддоке. Ранее Жак был дважды женат, а с Джулией у них уже есть сын и дочь

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Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса
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Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса

Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса
1 - 7

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса

Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса
2 - 7

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса

Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса
3 - 7

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса

Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса
4 - 7

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса

Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса
5 - 7

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса

Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса
6 - 7

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса

Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса
7 - 7

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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