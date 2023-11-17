Кадр дня: Вильнев сыграл свадьбу на Гран При Лас-Вегаса
Канадский чемпион Ф1 1997 года использовал гонку в столице Казино для оформления отношений со своей спутницей Джулией Марра. Церемония бракосочетания 52-летнего канадца прошла прямо в паддоке. Ранее Жак был дважды женат, а с Джулией у них уже есть сын и дочь
Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Свадьба Жака Вильнева на Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
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