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Формула 1 / Гран При США Новость

Кадр дня: Шварцман за рулем Ferrari F1-75 в Остине

Питерский пилот провел первую тренировку, сменив лидера Скудерии Шарля Леклера

Кадр дня: Шварцман за рулем Ferrari F1-75 в Остине
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Роберт Шварцман стал первым россиянином, который пилотировал Ferrari в официальной сессии Гран При Формулы 1. Юниор Скудерии преодолел в пятницу утром 21 круг и показал 16-й результат, уступив две с небольшим секунды Карлосу Сайнсу на такой же машине. 

Отметим, что 23-летний Шварцман провел тренировку под номером 39, который прежде использовался в новейшей истории Ф1 всего раз – в 2017-м по ходу своего дебютного уик-энда Ф1 в составе Toro Rosso его использовал Брендон Хартли. Примечательно, что это произошло тоже в Остине. 

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Сайнс стал лучшим в первой тренировке Гран При США, Шварцман – 16-й
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Сайнс стал лучшим в первой тренировке Гран При США, Шварцман – 16-й
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