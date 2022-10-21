Кадр дня: Шварцман за рулем Ferrari F1-75 в Остине
Питерский пилот провел первую тренировку, сменив лидера Скудерии Шарля Леклера
Роберт Шварцман стал первым россиянином, который пилотировал Ferrari в официальной сессии Гран При Формулы 1. Юниор Скудерии преодолел в пятницу утром 21 круг и показал 16-й результат, уступив две с небольшим секунды Карлосу Сайнсу на такой же машине.
Отметим, что 23-летний Шварцман провел тренировку под номером 39, который прежде использовался в новейшей истории Ф1 всего раз – в 2017-м по ходу своего дебютного уик-энда Ф1 в составе Toro Rosso его использовал Брендон Хартли. Примечательно, что это произошло тоже в Остине.
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