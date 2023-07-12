Кадр дня: Риккардо в униформе AlphaTauri
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Болельщики выбрали Williams ливрею для осенних Гран При
Мнение: зачем в действительности Риккардо взяли в AlphaTauri
Мнение: зачем в действительности Риккардо взяли в AlphaTauri Мнение: зачем в действительности Риккардо взяли в AlphaTauri
Кравитц обратил внимание на деталь истории с Риккардо в AlphaTauri
Кравитц обратил внимание на деталь истории с Риккардо в AlphaTauri Кравитц обратил внимание на деталь истории с Риккардо в AlphaTauri
Почему в AlphaTauri взяли Риккардо? Хорнер объяснил
Почему в AlphaTauri взяли Риккардо? Хорнер объяснил Почему в AlphaTauri взяли Риккардо? Хорнер объяснил
Официально: Риккардо начнет выступления за AlphaTauri с Гран При Венгрии
Официально: Риккардо начнет выступления за AlphaTauri с Гран При Венгрии Официально: Риккардо начнет выступления за AlphaTauri с Гран При Венгрии
Голландские медиа сообщили об увольнении де Вриса из AlphaTauri
Голландские медиа сообщили об увольнении де Вриса из AlphaTauri Голландские медиа сообщили об увольнении де Вриса из AlphaTauri
«Решение уже принято». Ральф Шумахер рассказал о будущем да Вриса
«Решение уже принято». Ральф Шумахер рассказал о будущем да Вриса «Решение уже принято». Ральф Шумахер рассказал о будущем да Вриса
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Мнение: зачем в действительности Риккардо взяли в AlphaTauri
Мнение: зачем в действительности Риккардо взяли в AlphaTauri Мнение: зачем в действительности Риккардо взяли в AlphaTauri
«Мы пробовали, вышло только хуже». Как Mercedes забраковала понтоны Red Bull
«Мы пробовали, вышло только хуже». Как Mercedes забраковала понтоны Red Bull «Мы пробовали, вышло только хуже». Как Mercedes забраковала понтоны Red Bull
Хорнер заверил, что Ф1 может не опасаться долгого доминирования RBR
Хорнер заверил, что Ф1 может не опасаться долгого доминирования RBR Хорнер заверил, что Ф1 может не опасаться долгого доминирования RBR
Кравитц обратил внимание на деталь истории с Риккардо в AlphaTauri
Кравитц обратил внимание на деталь истории с Риккардо в AlphaTauri Кравитц обратил внимание на деталь истории с Риккардо в AlphaTauri
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