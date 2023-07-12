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Кадр дня: Риккардо в униформе AlphaTauri

Художник представил, как будет выглядеть Даниэль через неделю с небольшим в Венгрии, когда дебютирует в составе своей новой старой команды

Даниэль Риккардо, AlphaTauri
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