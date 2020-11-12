Кадр дня: нарды на берегу Босфора

Чтобы напомнить турецким поклонникам, что такое Ф1 – в последние раз Гран При на местной трассе прошел в 2011 году, – Red Bull устроила шоу в центре столицы. Пьер Гасли и Алекс Элбон проехали по брусчатке исторического района Стамбула в окрестности мечети Святая София и пронеслись по мосту через пролив Босфор.

Однако лучшим кадром дня стал, несомненно, стал тот, на котором гонщики устроили партию в нарды на берегу.