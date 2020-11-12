Кадр дня: нарды на берегу Босфора
В преддверии Гран При Турции гонщики Red Bull провели показательные заезды в Стамбуле
Чтобы напомнить турецким поклонникам, что такое Ф1 – в последние раз Гран При на местной трассе прошел в 2011 году, – Red Bull устроила шоу в центре столицы. Пьер Гасли и Алекс Элбон проехали по брусчатке исторического района Стамбула в окрестности мечети Святая София и пронеслись по мосту через пролив Босфор.
Однако лучшим кадром дня стал, несомненно, стал тот, на котором гонщики устроили партию в нарды на берегу.
Пьер Гасли, Alpha Tauri
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Пьер Гасли, Alpha Tauri
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Пьер Гасли, Alpha Tauri
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Алекс Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции Билеты
|Пилоты
|Пьер Гасли , Александр Элбон
|Команды
|AlphaTauri , Red Bull Racing
|Автор
|Александр Кабановский