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Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Кадр дня: нарды на берегу Босфора

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Кадр дня: нарды на берегу Босфора
Автор:
, Ответственный редактор

В преддверии Гран При Турции гонщики Red Bull провели показательные заезды в Стамбуле

Чтобы напомнить турецким поклонникам, что такое Ф1 – в последние раз Гран При на местной трассе прошел в 2011 году, – Red Bull устроила шоу в центре столицы. Пьер Гасли и Алекс Элбон проехали по брусчатке исторического района Стамбула в окрестности мечети Святая София и пронеслись по мосту через пролив Босфор. 

Однако лучшим кадром дня стал, несомненно, стал тот, на котором гонщики устроили партию в нарды на берегу. 

Пьер Гасли, Alpha Tauri

Пьер Гасли, Alpha Tauri
1/8

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing

Алекс Элбон, Red Bull Racing
2/8

Фотограф: Red Bull Content Pool

Пьер Гасли, Alpha Tauri

Пьер Гасли, Alpha Tauri
3/8

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing

Алекс Элбон, Red Bull Racing
4/8

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing

Алекс Элбон, Red Bull Racing
5/8

Фотограф: Red Bull Content Pool

Пьер Гасли, Alpha Tauri

Пьер Гасли, Alpha Tauri
6/8

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing

Алекс Элбон, Red Bull Racing
7/8

Фотограф: Red Bull Content Pool

Алекс Элбон, Red Bull Racing

Алекс Элбон, Red Bull Racing
8/8

Фотограф: Red Bull Content Pool

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции Билеты
Пилоты Пьер Гасли , Александр Элбон
Команды AlphaTauri , Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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