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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Кадр дня: Грожан вернулся на трассу в Бахрейне

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Кадр дня: Грожан вернулся на трассу в Бахрейне
Автор:
, Ответственный редактор

Спустя три дня после страшной аварии на первом круге гонки Ромен Грожан вновь оказался в паддоке

Удар в ограждение на скорости 220 км/ч, страшные 28 секунд в самом центре огромного пожара и три ночи на больничной койке позади – Ромен Грожан вернулся на Международный автодром Бахрейна.

Французский гонщик получил ожоги тыльной стороны обеих кистей и не сможет выступить в этот уик-энд. Его заменит тест-пилот Пьетро Фиттипальди. 

Но Грожан нацелен завершить карьеру гонкой в Абу-Даби через неделю с небольшим, в каком-то смысле повторив подвиг Ники Лауды (хотя тот, конечно, получил в аварии 1976 года несравнимо более серьезные повреждения). Пока же Ромена тепло приветствуют механики. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира Билеты
Сессия Четверг
Пилоты Ромен Грожан
Команды Haas F1 Team
Автор Александр Кабановский

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