Кадр дня: Грожан вернулся на трассу в Бахрейне

Удар в ограждение на скорости 220 км/ч, страшные 28 секунд в самом центре огромного пожара и три ночи на больничной койке позади – Ромен Грожан вернулся на Международный автодром Бахрейна.

Французский гонщик получил ожоги тыльной стороны обеих кистей и не сможет выступить в этот уик-энд. Его заменит тест-пилот Пьетро Фиттипальди.

Но Грожан нацелен завершить карьеру гонкой в Абу-Даби через неделю с небольшим, в каком-то смысле повторив подвиг Ники Лауды (хотя тот, конечно, получил в аварии 1976 года несравнимо более серьезные повреждения). Пока же Ромена тепло приветствуют механики.