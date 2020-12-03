Кадр дня: Грожан вернулся на трассу в Бахрейне
Спустя три дня после страшной аварии на первом круге гонки Ромен Грожан вновь оказался в паддоке
Удар в ограждение на скорости 220 км/ч, страшные 28 секунд в самом центре огромного пожара и три ночи на больничной койке позади – Ромен Грожан вернулся на Международный автодром Бахрейна.
Французский гонщик получил ожоги тыльной стороны обеих кистей и не сможет выступить в этот уик-энд. Его заменит тест-пилот Пьетро Фиттипальди.
Но Грожан нацелен завершить карьеру гонкой в Абу-Даби через неделю с небольшим, в каком-то смысле повторив подвиг Ники Лауды (хотя тот, конечно, получил в аварии 1976 года несравнимо более серьезные повреждения). Пока же Ромена тепло приветствуют механики.
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Ромен Грожан, Haas F1, в гараже команды впервые после аварии в гонке
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Ромен Грожан, Haas F1, в гараже команды впервые после аварии в гонке
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Сахира Билеты
|Сессия
|Четверг
|Пилоты
|Ромен Грожан
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Александр Кабановский