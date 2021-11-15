К слухам о желании Audi купить McLaren примешали BMW

Слухи о том, что подразделение Audi концерна Volkswagen хочет прийти в Формулу 1 через покупку доли в McLaren получили дальнейшее развитие. В минувшее воскресенье немецкое издание Automobilwoche написало, что компанию McLaren Automotive также готова купить BMW.

Таком образом, сделка выглядела бы так, что к Audi отходит гоночная команда McLaren, а к BMW – производство дорожных спорткаров.

Однако вскоре в BMW опровергли агентству Reuters изложенную информацию, заявив, что покупать McLaren не собираются. Но интереснее другое. В Audi тоже дали ответ на запрос агентства, и в нем компания признала, что заинтересована в новых партнерствах, не назвав McLaren напрямую.

Напомним, что по предыдущим слухам Volkswagen хочет стать поставщиком моторов для Формулы 1. При этом наиболее логичная сделка с Red Bull не складывается из-за аппетита «Быков». И теперь концерн хочет прийти сразу с двумя марками: через покупку Audi доли в McLaren и через сотрудничество Porsche с Williams.

Так или иначе, принципиальное решение о выступлении в Формуле 1 совет директоров Volkswagen должен принять самое позднее за несколько дней до 15 декабря.