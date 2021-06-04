Перейдя в Red Bull перед началом нынешнего чемпионата. Серхио Перес ни разу в пяти первых Гран При не смог подняться на подиум. Он заработал 44 очка, тогда как другой гонщик команды Макс Ферстаппен за то же время дважды победил и вышел в лидеры сезона со 105 баллами.

Однако азербайджанский этап Перес начал весьма уверенно. В пятницу он показал время 1:42.115 и возглавил протокол, опередив напарника на одну десятую.

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После завершения заездов Серхио признался, что наконец-то почувствовал себя комфортно в кокпите Red Bull RB16B, что и стало залогом скорости.

«Думаю, мы добились хорошего прогресса после Монако, проведя глубокий анализ, – рассказал он на медиа-сессии. – Сегодня я почувствовал, что наконец-то понял машину чуть лучше. Разобрался, как ей управлять, и с другими вещами.

В этом отношении пятница получилась самой лучшей в сезоне, самой правильной в плане данных и моего комфорта за рулем.

Думаю, у нас точно получится вмешаться в спор за хорошие позиции. Надеюсь, завтра у меня получится чистый и хороший [квалификационный] круг, это очень важно».

Ферстаппен объяснил, что отстал от партнера по команде, так как по ходу дня пошел не по тому пути в работе с регулировками.

«Утром машина ехала очень здорово, – сказал голландец. – Но мы внесли ряд изменений, и думаю, они стали шагом назад. До завтра мы разберемся с этим. Но думаю, день в любом случае можно назвать хорошим».

Ранее Перес дважды поднимался в Баку на подиум – он финишировал третьим в 2016 и 2018 годах, выступая за Force India. Ферстаппен же не финишировал на этой трассе выше четвертого места.