К Мазепину опять вопросы. Теперь обгонял, когда это не принято (и стал «врагом общества»)
Россиянин нарушил существующее в Ф1 негласное соглашение. Впрочем, он стал далеко не первым, кто это сделал...
Никита Мазепин добавил сумбура первому сегменту первой квалификации нового сезона Формулы 1, потеряв контроль над машиной в первом повороте уже после истечения отведенного на заезд времени. Этот инцидент заставил нескольких пилотов сбросить скорость – и, в частности, Себастьян Феттель из-за этого не смог проехать быстрый круг на последних минутах сессии и не прошел во второй сегмент.
Однако, по словам присутствующих на трассе журналистов, непонимание со стороны гонщиков вызвали и действия россиянина примерно за полминуты до ошибки. Достаточно поздно выехавший из боксов Мазепин в конце разгонного круга опередил несколько соперников, также готовившихся уйти на быстрый круг. Считается, что так поступать не принято (хотя время от времени это негласное соглашение нарушается).
Было дело, так поступал и Феттель:
Особо эмоциональной была реакция экс-пилота Ф1 Джолиона Палмера, комментировавшего заезд для F1 TV: «Мазепин нарушил джентльменское соглашение. Он сначала обогнал других (в том числе очень известных пилотов) в последних поворотах – а потом вылетел, не дав им проехать быстрый круг! Просто здорово: сделал себя врагом общества номер один в день своего дебюта». Неудивительно, что другие журналисты попросили россиянина прокомментировать его действия.
«Да, в этом вопросе хотелось бы внести ясность, – ответил Никита. – Я действую по указаниям своей команды. И поначалу я, что называется, стоял в очереди вместе со всеми. Однако мне сказали, что если я не ускорюсь, то квалификация для меня закончится, я не успею уйти на быстрый круг. Не было времени ждать и соображать. Когда я пересек линию, у меня в запасе было всего две секунды.
Я просто сделал то, что мне сказали сделать. Что еще мне было делать? Я должен был выполнять распоряжения со стороны команды – такова моя работа. Так что, жаль, если кто-то не был доволен моими действиями – но я просто слушал своего инженера. Слышал ли я сам жалобы от кого-то из пилотов? Нет, не слышал».
Картинка с бортовой камеры и запись радиопереговоров в целом подтверждают слова Мазепина. В начале круга, когда пилот движется по чистой трассе, инженер просит проехать этот круг максимально быстро. В момент, когда Мазепин упирается в хвост «очереди», инженер говорит: «Теперь со временем все в порядке». Никита сбрасывает ход перед поворотом, однако на следующей прямой (ведущей к последнему повороту) сначала обгоняет (без команды инженера) один автомобиль, а потом (после реплики инженера «Разрешаю обгон») – еще два.
В целом ситуация на круге разгона была далека от спокойной. Помимо того, что пилот получил распоряжение ускориться, он с помощью инженера пытался «обнулить» высвечивавшуюся на дисплее ошибку, связанную с системой управления задними тормозами – и последнюю связанную с этим реплику инженер произнес в момент, когда Мазепин догнал первый готовившийся к уходу на быстрый круг автомобиль.
Читайте также:
Кстати, карьере и перспективам Никиты Мазепина мы посвятили последний выпуск подкаста с участием наших обозревателей Олега Карпова и Александра Кабановского.
Предыдущая новость
В Mercedes остались на квалификации без полной мощности
Следующая новость
Штайнер объяснил, что помешало Мазепину в квалификации
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Никита Мазепин
|Команды
|Haas F1 Team