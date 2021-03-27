Никита Мазепин добавил сумбура первому сегменту первой квалификации нового сезона Формулы 1, потеряв контроль над машиной в первом повороте уже после истечения отведенного на заезд времени. Этот инцидент заставил нескольких пилотов сбросить скорость – и, в частности, Себастьян Феттель из-за этого не смог проехать быстрый круг на последних минутах сессии и не прошел во второй сегмент.

Однако, по словам присутствующих на трассе журналистов, непонимание со стороны гонщиков вызвали и действия россиянина примерно за полминуты до ошибки. Достаточно поздно выехавший из боксов Мазепин в конце разгонного круга опередил несколько соперников, также готовившихся уйти на быстрый круг. Считается, что так поступать не принято (хотя время от времени это негласное соглашение нарушается).

Особо эмоциональной была реакция экс-пилота Ф1 Джолиона Палмера, комментировавшего заезд для F1 TV: «Мазепин нарушил джентльменское соглашение. Он сначала обогнал других (в том числе очень известных пилотов) в последних поворотах – а потом вылетел, не дав им проехать быстрый круг! Просто здорово: сделал себя врагом общества номер один в день своего дебюта». Неудивительно, что другие журналисты попросили россиянина прокомментировать его действия.

«Да, в этом вопросе хотелось бы внести ясность, – ответил Никита. – Я действую по указаниям своей команды. И поначалу я, что называется, стоял в очереди вместе со всеми. Однако мне сказали, что если я не ускорюсь, то квалификация для меня закончится, я не успею уйти на быстрый круг. Не было времени ждать и соображать. Когда я пересек линию, у меня в запасе было всего две секунды.

Я просто сделал то, что мне сказали сделать. Что еще мне было делать? Я должен был выполнять распоряжения со стороны команды – такова моя работа. Так что, жаль, если кто-то не был доволен моими действиями – но я просто слушал своего инженера. Слышал ли я сам жалобы от кого-то из пилотов? Нет, не слышал».

Картинка с бортовой камеры и запись радиопереговоров в целом подтверждают слова Мазепина. В начале круга, когда пилот движется по чистой трассе, инженер просит проехать этот круг максимально быстро. В момент, когда Мазепин упирается в хвост «очереди», инженер говорит: «Теперь со временем все в порядке». Никита сбрасывает ход перед поворотом, однако на следующей прямой (ведущей к последнему повороту) сначала обгоняет (без команды инженера) один автомобиль, а потом (после реплики инженера «Разрешаю обгон») – еще два.

В целом ситуация на круге разгона была далека от спокойной. Помимо того, что пилот получил распоряжение ускориться, он с помощью инженера пытался «обнулить» высвечивавшуюся на дисплее ошибку, связанную с системой управления задними тормозами – и последнюю связанную с этим реплику инженер произнес в момент, когда Мазепин догнал первый готовившийся к уходу на быстрый круг автомобиль.

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Кстати, карьере и перспективам Никиты Мазепина мы посвятили последний выпуск подкаста с участием наших обозревателей Олега Карпова и Александра Кабановского.