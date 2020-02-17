«К концу года оба гонщика побывают на подиуме». Босс Racing Point дал прогноз на сезон
Руководитель Racing Point Отмар Зафнауэр озвучил цель своей команды не предстоящий сезон Формулы 1. Ориентиром станет четвертое место в Кубке конструкторов, а также подиумы для Стролла и Переса
Новой целью для команды Формулы 1 Racing Point станет четвертое место в Кубке конструкторов. Об этом глава гоночного коллектива Отмар Зафнауэр заявил на презентации новой ливреи: «В этом году мы должны быть четвертыми. Мой прогноз: к концу года оба наших гонщика побывают на подиуме».
В 2020 году в составе Racing Point продолжат выступать Серхио Перес и Лэнс Стролл. На счету каждого из них уже есть подиумы, однако в прошлом сезоне пилоты британской команды ни разу не вошли в первую тройку. Лучшим результатом для Racing Point стало четвертое место Стролла на Гран При Германии. Пилоты завершили сезон на 10-й и 15-й строчке в личном зачете; команда осталась седьмой.
«Мы хотим стать ближе к первой тройке, – рассказал Зафнауэр. – Прошлый год был сложным для нас, мы боролись в середине пелотона, даже ближе к концу. В этом сезоне мы должны сделать шаг вперед и вернуться туда, где должны быть в нормальной ситуации».
«Чтобы добиться этого, мы проделали огромный объем работы за зиму, – добавил глава команды. – Бороться с соперниками становится все сложнее: McLaren здорово прибавила, Renault тоже будет сильным противником, ведь у них за спиной вся мощь гигантского автопроизводителя и 650 сотрудников на базе. Даже Toro Rosso отлично справилась с концовкой прошлого сезона благодаря возрождению Honda.
И все же я уверен, что у нас отличный шанс добиться своей цели».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Презентация Racing Point F1 Team
|Пилоты
|Серхио Перес В Магазин , Лэнс Стролл В Магазин
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Валентин Хорунжий
«К концу года оба гонщика побывают на подиуме». Босс Racing Point дал прогноз на сезон
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