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Формула 1 / Презентация Racing Point F1 Team / Новость

«К концу года оба гонщика побывают на подиуме». Босс Racing Point дал прогноз на сезон

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«К концу года оба гонщика побывают на подиуме». Босс Racing Point дал прогноз на сезон
Автор:
, Редактор новостей
Соавтор: Антон Погорельский
17 февр. 2020 г., 14:43

Руководитель Racing Point Отмар Зафнауэр озвучил цель своей команды не предстоящий сезон Формулы 1. Ориентиром станет четвертое место в Кубке конструкторов, а также подиумы для Стролла и Переса

Новой целью для команды Формулы 1 Racing Point станет четвертое место в Кубке конструкторов. Об этом глава гоночного коллектива Отмар Зафнауэр заявил на презентации новой ливреи: «В этом году мы должны быть четвертыми. Мой прогноз: к концу года оба наших гонщика побывают на подиуме».

В 2020 году в составе Racing Point продолжат выступать Серхио Перес и Лэнс Стролл. На счету каждого из них уже есть подиумы, однако в прошлом сезоне пилоты британской команды ни разу не вошли в первую тройку. Лучшим результатом для Racing Point стало четвертое место Стролла на Гран При Германии. Пилоты завершили сезон на 10-й и 15-й строчке в личном зачете; команда осталась седьмой.

«Мы хотим стать ближе к первой тройке, – рассказал Зафнауэр. – Прошлый год был сложным для нас, мы боролись в середине пелотона, даже ближе к концу. В этом сезоне мы должны сделать шаг вперед и вернуться туда, где должны быть в нормальной ситуации».

«Чтобы добиться этого, мы проделали огромный объем работы за зиму, – добавил глава команды. – Бороться с соперниками становится все сложнее: McLaren здорово прибавила, Renault тоже будет сильным противником, ведь у них за спиной вся мощь гигантского автопроизводителя и 650 сотрудников на базе. Даже Toro Rosso отлично справилась с концовкой прошлого сезона благодаря возрождению Honda.

И все же я уверен, что у нас отличный шанс добиться своей цели».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Презентация Racing Point F1 Team
Пилоты Серхио Перес В Магазин , Лэнс Стролл В Магазин
Команды Racing Point
Автор Валентин Хорунжий

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