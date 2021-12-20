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Формула 1 Новости

Хэм разрушил мечту юного картингиста, пропустив церемонию FIA

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Он хотел вручить Льюису трофей и рассказать о своих достижениях

Хэм разрушил мечту юного картингиста, пропустив церемонию FIA

16 декабря в Париже состоялась церемония вручения наград FIA. На ней должны были присутствовать все гонщики, ставшие призерами по итогам спортивного сезона. Однако Льюис Хэмилтон (вместе с Тото Вольфом) нарушил это правило и пропустил гала-вечер, организованный Международной автомобильной федерацией. 

После церемонии 9-летний картингист Зак Чжу – юный поклонник Хэмилтона – обратился к семикратному чемпиону в соцсетях. Именно он должен был вручить трофей Льюису – и заодно хотел показать свой шлем с отметкой за первую большую спортивную награду. 

«Я так ждал момента, когда вручу вам трофей, и покажу вам свой шлем с первой звездой, но вы не пришли, – написал Чжу. – Вы величайший гонщик для меня».

 

Теперь Хэмилтону грозит наказание за пропуск церемонии награждения.

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