Хэм разрушил мечту юного картингиста, пропустив церемонию FIA
Он хотел вручить Льюису трофей и рассказать о своих достижениях
16 декабря в Париже состоялась церемония вручения наград FIA. На ней должны были присутствовать все гонщики, ставшие призерами по итогам спортивного сезона. Однако Льюис Хэмилтон (вместе с Тото Вольфом) нарушил это правило и пропустил гала-вечер, организованный Международной автомобильной федерацией.
После церемонии 9-летний картингист Зак Чжу – юный поклонник Хэмилтона – обратился к семикратному чемпиону в соцсетях. Именно он должен был вручить трофей Льюису – и заодно хотел показать свой шлем с отметкой за первую большую спортивную награду.
«Я так ждал момента, когда вручу вам трофей, и покажу вам свой шлем с первой звездой, но вы не пришли, – написал Чжу. – Вы величайший гонщик для меня».
Теперь Хэмилтону грозит наказание за пропуск церемонии награждения.
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