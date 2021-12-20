Хэм разрушил мечту юного картингиста, пропустив церемонию FIA

16 декабря в Париже состоялась церемония вручения наград FIA. На ней должны были присутствовать все гонщики, ставшие призерами по итогам спортивного сезона. Однако Льюис Хэмилтон (вместе с Тото Вольфом) нарушил это правило и пропустил гала-вечер, организованный Международной автомобильной федерацией.

После церемонии 9-летний картингист Зак Чжу – юный поклонник Хэмилтона – обратился к семикратному чемпиону в соцсетях. Именно он должен был вручить трофей Льюису – и заодно хотел показать свой шлем с отметкой за первую большую спортивную награду.

«Я так ждал момента, когда вручу вам трофей, и покажу вам свой шлем с первой звездой, но вы не пришли, – написал Чжу. – Вы величайший гонщик для меня».

Теперь Хэмилтону грозит наказание за пропуск церемонии награждения.