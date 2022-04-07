К Ferrari вернулся ее главный спонсор

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Команда Ferrari возобновила спонсорские отношения с табачным концерном Philip Morris, которые начались еще в 1973 году. Упоминание бренда Mission Winnow вернулось на сайт Скудерии в начале апреля.

Многие годы спонсор был представлен в ливрее красных болидов с маркой сигарет Marlboro. Затем из-за запрета рекламы табачных изделий его сменила надпись Mission Winnow – бренда, который принадлежит Philip Morris, но формально к табачной продукции отношения не имеет.

Впрочем, в ряде стран с наиболее строгими антитабачными законами и эти надписи приходилось убирать. В частности, их не было на болидах на прошлом Гран При Австралии, который состоялся в 2019 году.

До этого года Philip Morris был титульным спонсором Скудерии. Зимой глава команды Маттиа Бинотто говорил, что переговоры о новом контракте взамен истекшего продолжаются, но дал понять, что условия, возможно, будут пересмотрены.