Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Перес и Алонсо уже покатались в Мельбурне. Но на местной технике Следующая / Боттас показал шлем с кенгуру для этапа в Австралии
Формула 1 / Гран При Австралии Новости

К Ferrari вернулся ее главный спонсор

В 2022 году на болидах вновь появятся надписи от Philip Morris

Автор:
, Редактор
К Ferrari вернулся ее главный спонсор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда Ferrari возобновила спонсорские отношения с табачным концерном Philip Morris, которые начались еще в 1973 году. Упоминание бренда Mission Winnow вернулось на сайт Скудерии в начале апреля.

Многие годы спонсор был представлен в ливрее красных болидов с маркой сигарет Marlboro. Затем из-за запрета рекламы табачных изделий его сменила надпись Mission Winnow – бренда, который принадлежит Philip Morris, но формально к табачной продукции отношения не имеет.

Впрочем, в ряде стран с наиболее строгими антитабачными законами и эти надписи приходилось убирать. В частности, их не было на болидах на прошлом Гран При Австралии, который состоялся в 2019 году.

До этого года Philip Morris был титульным спонсором Скудерии. Зимой глава команды Маттиа Бинотто говорил, что переговоры о новом контракте взамен истекшего продолжаются, но дал понять, что условия, возможно, будут пересмотрены.

Читайте также:
Поделились
Перес и Алонсо уже покатались в Мельбурне. Но на местной технике
Предыдущая новость

Перес и Алонсо уже покатались в Мельбурне. Но на местной технике
Следующая новость

Боттас показал шлем с кенгуру для этапа в Австралии

Боттас показал шлем с кенгуру для этапа в Австралии
Больше от
Сергей Иванов
Хорнер: Сотрудничество с Porsche? Легко!
Формула 1

Хорнер: Сотрудничество с Porsche? Легко!

Ferrari доминировала в FP1 в Австралии, у Феттеля сгорел мотор Гран При Австралии
Формула 1

Ferrari доминировала в FP1 в Австралии, у Феттеля сгорел мотор

VW одобрил программу Audi в Формуле 1. Но без McLaren
Формула 1

VW одобрил программу Audi в Формуле 1. Но без McLaren

Ferrari Больше от
Ferrari
Пилоты Ferrari нашли оправдание вероятному поражению в Австралии Гран При Австралии
Формула 1

Пилоты Ferrari нашли оправдание вероятному поражению в Австралии

Сайнс: Прежде, чем думать о титуле, надо хотя бы выиграть гонку Гран При Австралии
Формула 1

Сайнс: Прежде, чем думать о титуле, надо хотя бы выиграть гонку

Слухи: Ferrari еще не включала мотор на полную мощность
Формула 1

Слухи: Ferrari еще не включала мотор на полную мощность

Самое важное:

Хорнер: Сотрудничество с Porsche? Легко!
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Сотрудничество с Porsche? Легко!

Ferrari доминировала в FP1 в Австралии, у Феттеля сгорел мотор
Формула 1 Формула 1

Ferrari доминировала в FP1 в Австралии, у Феттеля сгорел мотор

VW одобрил программу Audi в Формуле 1. Но без McLaren
Формула 1 Формула 1

VW одобрил программу Audi в Формуле 1. Но без McLaren

Американцы, китайцы и швейцарцы. Как в Ф1 сорвалась сделка года
Формула 1 Формула 1

Американцы, китайцы и швейцарцы. Как в Ф1 сорвалась сделка года

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.