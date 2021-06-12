Концовка Гран При Азербайджана получилась богатой на события. Среди прочего в конце пелотона сошлись в споре за позицию гонщики Haas – и атака Никиты Мазепина очень не понравилась Мику Шумахеру. Немец позволил себе несколько резких высказываний по радио.

По словам Гюнтера Штайнера, это вполне нормально, когда в пылу борьбу гонщики выходят из себя.

«Мы всегда знали, что у Мика тоже есть эмоции, – пошутил глава Haas в интервью RTL. – И когда вы высказываетесь, то сбрасываете их. Иногда нужно выразить, что вы чувствуете в какой-то момент».

Штайнер добавил, что эта история имела продолжение. «После гонки Мик оценил все уже прагматично, совсем без эмоций. Он выслушал Никиту, понял его позицию и закрыл для себя этот вопрос».

Мазепин, по словам руководителя Haas, изменил собственную точку зрения на случившееся после просмотра видео: «Изучив все внимательно, он увидел ситуацию иначе. И сказал, что неверно оценил ее».

Штайнер также рассказал, что все случившееся станет для гонщиков очередным шагом на пути обучения, но не испортит отношений между ними.

«Если все всё поняли, такие вещи нужно оставлять позади, – сказал он. – Тут нет никаких секретных рецептов, а избежать таких вещей невозможно. Мы обсудили все, что произошло, теперь вопрос урегулирован».

Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1, Мик Шумахер, Haas F1 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

«Я не могу постоянно подсказывать ему»

Бакинский этап вновь был отмечен критикой соперников по Ф1 в адрес Мазепина. По мнению Штайнера, российскому пилоту важно верно реагировать на высказывания соперников.

«Все зависит от того, как он сам справляется с этим, – отметил тиролец. – Мешает это тебе или дает преимущество? Ты должен разобраться.

Я не могу подсказывать ему, как поступать в каждой ситуации по ходу гонки, квалификации или тренировки. Он должен научиться этому сам».

При этом Гюнтер не ожидает, что действия Мазепина в Баку приведут к санкциям в отношении россиянина со стороны FIA.

«Никаких штрафов не будет, – заверил он. – [Руководитель гонок Майкл Маси] поговорил с ними обоими и объяснил, какие последствия могла иметь та ситуация. При этом он также выслушал все, что сказали мальчишки. Думаю, тут можно ставить точку».