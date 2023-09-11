К чему приведет тяжба Массы за титул 2008 года? Мнение экспертов Motorsport.com

«Добиться своего им будет очень сложно»

Джонатан Нобл, глобальная редакция Motorsport.com

В судебном процессе, начатом Фелипе Массой, есть множество аспектов – но я считаю, что бразилец прав, желая получить ответы на вопросы о том, что же на самом деле произошло в конце 2008 года.

Хотя первоначальное интервью Берни Экклстоуна, в котором он предположил наличие заговора, возможно, и не является на 100% точным воспоминанием о произошедшем, все же появились важные подробности о том, что и когда было известно FIA в ходе расследования «крашгейта». Эти обстоятельства вызывают достаточно сомнений, чтобы оправдать более глубокое расследование.

Я думаю, отменить результаты гонки в Сингапура в том виде, в котором этого хочет команда Массы – либо полностью аннулировать этап, либо взять результат до аварии Пике – будет очень сложно. Я не припомню ни одного случая, когда нарушение одной команды в гонке привело бы к отмене всего Гран При. Если это произойдет сейчас, то будет создан невероятный прецедент, что вряд ли можно назвать благом.

Какое бы направление ни приняло дело, и какие бы аргументы ни выдвигала команда Массы, самым большим успехом для них может стать лишь раскрытие тайн, связанных с реальными закулисными событиями с участием FIA и Экклстоуна осенью 2008 года.

Если имел место заговор с целью замалчивания нарушения, что противоречит уставу FIA, то это должно быть предано огласке. Но даже если в ближайшие месяцы такая информация действительно будет представлена, все равно трудно будет говорить о том, что итоги гонки в Сингапуре вычеркнут из протоколов.

Самой жесткой мерой, которую могла принять FIA в то время, было исключение всей команды Renault из гонки; и даже если такое решение примут сейчас, это все равно не поможет Массе заполучить титул.

«У Формулы 1 есть шанс показать свое величие»

Эрик Габриэль, Motorsport.com Бразилия

Я считаю очень важным отделять ошибки, допущенные пилотом, командой и даже руководителем гонки, от «украденного» этапа. Ошибки – это часть спорта. Механики Ferrari в тот день не отсоединили вовремя топливный шланг, и Фелипе потерял победу – но это часть спорта. И тот факт, что Масса упускал возможности заработать очки до рокового Гран При Бразилии 2008 года – это тоже часть спорта.

Но «крашгейт» не был ошибкой. Это была преднамеренная, сговоренная, спланированная акция, и это уже не спорт. Я думаю, что Масса должен пойти настолько далеко, насколько это только возможно, чтобы аннулировать результаты гонки в Сингапуре.

Если суд – в какой бы стране он ни находился – поймет это и решит, что гонка больше не может считаться состоявшейся, у Формулы 1 будет шанс продемонстрировать свое величие, согласившись с этим решением.

Невероятно, как сильно люди из Формулы 1 сопротивляются тому, что связано с честностью, порядочностью и справедливостью. И я даже не собираюсь комментировать, как прекрасно сложились судьбы людей, вовлеченных в эту историю, после 2008 года.

Эта история дает Ф1 прекрасную возможность проявить свои лучшие качества. Вопрос весьма непростой, но спорт имеет шанс вовлечь в процесс людей, которые по-прежнему связаны с гонками.

Еще один важный момент – Льюис Хэмилтон. В идеальном мире титул того года следовало бы поделить между двумя гонщиками, потому что ни один из них не имеет к этому грязному сговору никакого отношения. Но если все окажется не так, и у Льюиса отберут звание сильнейшего, его величие нисколько не пострадает. Он останется одним из лучших гонщиков в истории.

Фелипе Масса на подиуме Гран При Бразилии 2008 года Фото: Motorsport Images

«Фелипе стоило бы выбрать другую цель»

Роберто Кинкеро, Motorsport.com Италия

Я представляю себе реакцию Фелипе, когда он прочитал слова Берни Экклстоуна по поводу аварии в Сингапуре. Я могу понять его разочарование и досаду. Поэтому я понимаю его позицию.

В то же время, мы говорим об инциденте, имевшем место 15 лет назад с участием хорошо известных всем персонажей. На мой взгляд, именно этим людям Фелипе и должен адресовать свои претензии. Я считаю, что изменить спортивный результат невозможно – просто потому, что это произошло не в последней гонке сезона. Так что участники финальной фазы чемпионата соревновались, исходя из тех реалий, в которых они находились на тот момент.

Единственная цель, которой может добиться Масса, – это финансовая компенсация. Но важно помнить, что нынешние руководители FIA не имеют никакого отношения к этому делу. Было бы странно, если бы выплат потребовали от FIA – учитывая, что многие из тех, кто был непосредственно вовлечен в эту историю, все еще находятся в спорте или рядом с ним.

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«Переписывание результатов может привести к катастрофе»

Роналд Фординг, Motorsport.com Нидерланды

В четверг перед началом Гран При Италии на одной из трибун автодрома в Монце появился баннер с надписью "Фелипе Масса – чемпион мира-2008". В течение 24 часов его убрали, что говорит о том, насколько деликатным представляется этот вопрос...

У меня есть свое мнение на этот счет. Во-первых, я думаю, что Масса, как и любой человек, имеет право на законных основаниях пытаться сделать все возможное для установления справедливости. Нельзя винить его в том, что он жаждет возмездия. Но в то же время, как мне видится, его попытки бесперспективны.

Каждый имеет право отстаивать свою точку зрения, но я считаю, что в итоге чемпионат 2008 года должен остаться таким, какой он есть. Миллионы людей наблюдали за захватывающим финалом в Бразилии и стали свидетелями одного из самых напряженных моментов в новейшей истории нашего спорта, который удалось превзойти лишь тринадцать лет спустя [в Абу-Даби-2021] .

Поэтому, на мой взгляд, Формула 1 будет выглядеть не лучшим образом, если результат того дня изменится спустя пятнадцать лет. Да, Масса прав в том, что результат сезона мог получиться иным при честной гонке в Сингапуре, но я считаю, что эс этим нужно было разбираться в разумные сроки – что, конечно, является главным фактором, – а не 15 лет спустя.

Переписывание турнирной таблицы также может привести к тому, что Ф1 и FIA выпустят джинна из бутылки. Ведь если итоги сезона поменяются, значит ли это, что любой спорный спорный результат можно будет изменить десять лет спустя? Не получится ли так, что и другие попытаются на основании новой информации, появившейся годы спустя, повлиять на ситуации, когда с ними, по собственному мнению, обошлись несправедливо? И означает ли это что болельщики узнают окончательный итог сезона только через пятнадцать или двадцать лет?

Примерно по той же причине я считаю, что для Формулы 1 было бы катастрофой удовлетворить протест Mercedes после Гран При Абу-Даби 2021 года и изменить исход события, за которым следили миллионы болельщиков по всему миру. Ведь каким бы странным случившееся ни было для некоторых людей, оно все же не выходило за рамки регламента.

Вдобавок, это наверняка привело бы к встречному протесту или судебному разбирательству, и в этом случае в проигрыше оказался бы весь спорт. То же самое можно сказать и о событиях 15-летней давности. Так что да, Масса, как и любой другой человек, имеет право бороться за свою правоту, но Формула 1 будет выглядеть не лучшим образом, если исход каждого захватывающего или немного спорного момента будет меняться спустя долгое время после вручения трофеев.

Фелипе Масса, Ferrari и Льюис Хэмилтон, McLaren Фото: Sutton Images

«Завоевав титул в суде, не станешь счастливым»

Кристиан Ниммерфолль, Motorsport-Total.com, Германия

У меня смешанные чувства по этому поводу. Во-первых, я понимаю, почему Масса отстаивает свои права. Если его неправомерно лишили чего-то – а похоже, что так оно и было, – то я действительно считаю, что отстаивать свои права – это нормально. Даже если в результате всего этого процесса он не получит ничего, кроме денег. В этом нет ничего плохого, даже если Фелипе говорит, что его цель не в финансовой компенсации.

Но я не думаю, что он будет доволен, выиграв титул стараниями юристов – чего, полагаю, все равно не произойдет. Мне не кажется, что именно так нужно становиться чемпионом. Он просто не будет чувствовать удовлетворения, я в этом уверен.

И еще одна вещь, которая меня немного беспокоит во всем этом: если бы гонка в Сингапуре сложилась иначе, вся концовка того чемпионата могла бы сложиться иначе. Это как эффект бабочки. Если результат Сингапура изменится, как можно задним числом поменять то, что произошло потом?

Есть ли у Фелипе шанс? Я представляю себе, что он получит какую-то финансовую компенсацию, но не могу себе представить, что его объявят чемпионом мира. Как по мне, это не будет справедливо по отношению к людям, которые руководят FIA и FOM сейчас – потому, что большинство из них в тот время не были связаны с это историей.

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