К 2021 году машинам Ф1 подрежут диффузоры и крылышки на тормозах

Еще в мае FIA объявила о планах по снижению прижимной силы с будущего сезона – это сделано, чтобы компенсировать эволюцию шасси и дать Pirelli возможность использовать прежнюю спецификацию шин, не рискуя из-за роста прижимной силы.

Изменения должны затронуть заднюю часть днища, которая будет сужаться к колесам (на иллюстрации ниже), а также прорези вдоль его внешнего края в более узкой области, которая начинается в 1800 мм за осью передних колес – они попадут под запрет. Эти шаги призваны снизить прижим на 10%.

Изменения в регламенте Ф1 на днища в 2021 году Иллюстрация: Джорджо Пиола

Для шин Pirelli следующий сезон будет уже третьим по счету без обновления спецификации – тот вариант, что итальянская компания изначально подготовила к сезону-2020, после тестов не понравился никому в паддоке.

Стоит напомнить, что нагрузка на резину вырастет еще и потому, что в очередной раз будет увеличен минимальный стартовый вес машин – с нынешних 746 до 749 кг.

Анализ тех изменений, которые происходят с уровнем прижимной силы по ходу сезона-2020, привел специалистов FIA к мнению о необходимости новых мер по снижению нагрузки на резину.

Ограничения на элементы в области задних колес в 2021 году Иллюстрация: Джорджо Пиола

Теперь в дополнение к майским мерам решено ввести дополнительные ограничения на «оперение» в районе задних тормозных воздухозаборников, а также на вертикальные элементы в центральной части диффузора.

Многочисленные крылышки в области задних колес, находящиеся ниже их оси (показаны стрелкой), можно будет размещать только на расстоянии 40 мм от плоскости ступицы.

У всех современных машин Формулы 1 эта область проработала чрезвычайно детально, здесь расположено множество небольших деталей.

Ограничения на элементы диффузора в 2021 году Иллюстрация: Джорджо Пиола

Одновременно вертикальные бортики, направляющие потоки внутри диффузора, укоротят: раньше они могли доходить до базовой плоскости машины (ниже которой разрешено размещать только контрольную планку), а с 2021 года от них отрежут нижние 50 мм. Это однозначно снизит эффективность диффузора.

Кроме того, запрет на прорези по краям днища решено расширить: теперь планируется запретить их не только в сужающейся части, но и вообще на всем протяжении днища.

Карлос Сайнс, McLaren MCL35, на Гран При Бельгии Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

McLaren провела на Гран При Бельгии любопытный эксперимент. Днище на машине Карлоса Сайнса подрезали в соответствии с требованиями будущего регламента. После анализа данных оказалось, что снижение прижимной силы составляет не 10%, как ожидалось, а значительно меньше.

Конструкторы пришли к выводу, что по ходу сезона-2021 смогут легко компенсировать потери в эффективности за счет доработок.

Это не могло не вызвать озабоченности в Pirelli, где не ожидали столь серьезного роста нагрузки. Итальянская компания уже объявила, что привезет на предстоящий этап в Портиман прототипы доработанных сликов, которые все команды в обязательном порядке будут тестировать на протяжении получаса во второй тренировке.

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Механики Haas с шинами Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Новые модели сделаны более прочными – это позволит справиться с ростом нагрузки избежать столь непопулярной меры, как увеличение минимального давления. Пилоты не любят ее, так как это повышает риск пузырения.

Ожидается, что новые ограничения на аэродинамику в сочетании с доработкой шин позволят провести предстоящий сезон без неприятностей, связанных с резиной.

Между тем глава Red Bull Кристиан Хорнер заметил, что Формуле 1 нужны более радикальные меры по сокращению прижимной силы, хоть это и приведет к дополнительным расходам.

«Думаю, это сложный вопрос, – сказал он Motorsport.com. – Команды смогут отыграть все потери в прижиме. Полагаю, из-за нынешних темпов доработок стоило ввести более значительные ограничения, особенно если есть опасения за шины.

Но каждый раз, когда вы что-то меняете, это неизбежно приводит к расходам. И найти верный баланс тут весьма непросто».