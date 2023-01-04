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Формула 1 Новость

Главный спонсор Ферстаппена свернет все гоночные программы

Сеть супермаркетов Jumbo объявило о пересмотре маркетинговой политики. Для чемпиона Ф1 пока сделали исключение

Рональд Фординг
Автор:
, журналист
Главный спонсор Ферстаппена свернет все гоночные программы
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Большой энтузиаст автоспорта и гонщик-любитель Фриц ван Эрд, который до недавнего времени возглавлял Jumbo, активно поддерживал карьеру Макса Ферстаппена еще со времен картинга. 

Однако в 2022 году компания и ее босс оказались в центре крупного финансового скандала – против Jumbo начали расследование по подозрению в крупных финансовых нарушениях. Ван Эрд ушел со своего поста, а сменившие его менеджеры по итогам обсуждения годового отчета приняли решение свернуть все спортивные программы. 

«Гонки долгое время занимали для нас особое место, – цитирует издание Algemeen Dagblad Тони ван Вена, который сменил ван Эрда в кресле генерального директора. – Теперь программа спонсорства поменяется. Мы больше не будем заниматься этим».

Компания объявила о прекращении любой активности – в частности, она откажет в поддержке многократному чемпиону мира по мотокроссу Джеффри Херлингсу.

Однако Ферстаппена перемены пока не затронут. «Мы должны максимально критически пересмотреть все, чем занимались, – объяснил ван Вен. – Контракт с Максом останется единственным исключением». 

Это значит, что в 2023 году логотипы Jumbo по-прежнему можно будет увидеть на шлеме голландца. 

Флаге Jumbo на комплексе боксов

Флаге Jumbo на комплексе боксов

Также новые боссы подтвердили, что вопрос спонсорства принадлежащей ван Эрду марафонской команды Racing Team Nederland будет рассматриваться отдельно. 

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