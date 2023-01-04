Главный спонсор Ферстаппена свернет все гоночные программы
Сеть супермаркетов Jumbo объявило о пересмотре маркетинговой политики. Для чемпиона Ф1 пока сделали исключение
Большой энтузиаст автоспорта и гонщик-любитель Фриц ван Эрд, который до недавнего времени возглавлял Jumbo, активно поддерживал карьеру Макса Ферстаппена еще со времен картинга.
Однако в 2022 году компания и ее босс оказались в центре крупного финансового скандала – против Jumbo начали расследование по подозрению в крупных финансовых нарушениях. Ван Эрд ушел со своего поста, а сменившие его менеджеры по итогам обсуждения годового отчета приняли решение свернуть все спортивные программы.
«Гонки долгое время занимали для нас особое место, – цитирует издание Algemeen Dagblad Тони ван Вена, который сменил ван Эрда в кресле генерального директора. – Теперь программа спонсорства поменяется. Мы больше не будем заниматься этим».
Компания объявила о прекращении любой активности – в частности, она откажет в поддержке многократному чемпиону мира по мотокроссу Джеффри Херлингсу.
Однако Ферстаппена перемены пока не затронут. «Мы должны максимально критически пересмотреть все, чем занимались, – объяснил ван Вен. – Контракт с Максом останется единственным исключением».
Это значит, что в 2023 году логотипы Jumbo по-прежнему можно будет увидеть на шлеме голландца.
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Также новые боссы подтвердили, что вопрос спонсорства принадлежащей ван Эрду марафонской команды Racing Team Nederland будет рассматриваться отдельно.
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