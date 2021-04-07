Монтойя в интервью из серии #ThinkingForward: Спринтерские гонки это путь вперед для Ф1

Хуан Пабло Монтойя был одним из ярчайших пилотов Формулы 1 в начале 21 века, а сейчас продолжает периодически выступать в IndyCar и гонках на выносливость. К тому же, колумбиец занимается гоночной карьерой своего сына Себастьяна, который сейчас выступает в итальянской Формуле 4.

В связи с этим Монтойя много думает о воспитании пилотов и переменах, которые нужны спорту для привлечения молодых болельщиков.

Начнем с серий, которые вам наиболее близки: IndyCar и Формула 1. В каком состоянии они, по вашему, находятся сейчас?

Думаю, в очень хорошей. Ф1 стала очень интересной после прихода Liberty. Там много перемен, а когда приходишь в паддок, то просто поражаешься тому, насколько приятнее все стало, чем в мое время.

Меньше интриг?

Просто приятнее. Люди более дружелюбны. А в IndyCar руководство Роджера Пенске было очень хорошо в прошлом году, особенно в условиях пандемии. Без Роджера серия оказалась бы в сложном положении. Но Роджер очень любит IndyCar, Indy 500, эти традиции. Он найдет способ улучшить чемпионат, сохранив традиции. Роджер невероятно внимателен к деталям.

Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

В Формуле 1 грядут большие перемены ради более плотной борьбы. Происходят вещи, о которых в ваше время и подумать было нельзя: аутсайдеры получают больше времени на разработку машины, появился потолок бюджетов. По вашему, эти перемены ставят Ф1 на верный путь в будущее?

Да, пока все будут держать под контролем. Уверен, как и всегда, кто-то найдет дыру в правилах, но со временем ситуация улучшится. У топ-команд сейчас нет ограничений, они делают все, что им нужно для победы. А уменьшение разрывов пойдет на пользу зрелищности.

Я верю, что побеждать все равно будут лучшие. Парни, у которых лучшие идеи, даже при сокращении времени разработки вдвое сделают все еще лучше!

Надо понимать, что люди стали менее внимательными, они не будут два часа смотреть одну гонку по ТВ. Это делают те, кто любит этот спорт, как мы. Но для новых поколений это тяжело. Вот спринтерские гонки, которые сейчас обсуждают, мне кажутся путем вперед.

У IndyCar другой подход. Возможность борьбы всех пилотов за титул и сражения маленьких команд с большими заложена в самом ДНК серии. Как вы представляете себе развитие этого чемпионата?

По-моему, они на верном пути. Две вещи, которые они обсуждают, это гибридная система и увеличение мощности. По-моему, это необходимо IndyCar. В эпоху CART одной из самых привлекательных черт серии была ее мощность.

Сейчас на этих машинах весело ездить, но им не хватает того ощущения, когда ты жмешь на педаль газа и думаешь: «Бог ты мой!» Думаю, увеличение мощности пойдет серии на пользу.

Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

Ваш сын Себастьян сейчас выступает в Ф4 в Италии и Германии. Вы изменили свой взгляд на программу развития молодых пилотов, переводя ребенка из серии в серию?

Это открыло мне глаза на многие вещи. Например, на то, почему многие молодые парни не понимают потребностей машины, не понимают, в каком направлении вести команду. Им начиная с картинга говорят: «Вот твои настройки, вот так надо управлять шасси, вот так все работает». Это очень плохо.

Да, для команды так проще. Они говорят, что проблема в пилоте, а не в машине. Но так ты можешь получить очень талантливого гонщика, который ненавидит твою машину. И настрой вы машину под него, он мог бы всех победить. Но когда вы решаете за него, он не добивается успеха.

А потом пилоты приходят на высший уровень, и... Я видел это не тестах IndyCar и WEC в этом году. Молодые парни едут на том, что дали, и могут пилотировать просто чудовищно.

Чтобы бороться с опытными парнями из Penske, Ganassi, Andretti, которые выросли на той же теории, что и я, надо уметь делать машину более управляемой. Кто этого добивается, тот и выигрывает.

Нынешние подростки не знают мира до цифровых технологий. Не знаю мира без iPhone. И они совершенно иначе решают проблемы. Как это отражается на работе молодых пилотов, которым вы помогаете?

Это интересно: они так молоды, но понимают данные, телеметрию. Ты показываешь подборку данных пилоту 10-12 лет и он понимает. Они знают, на что надо смотреть. Это невероятно!

Я впервые увидел график с данными в 1995 году, когда приехал в Европу, и мне было 20 лет. Времена меняются.

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Как вы учите молодых пилотов вопросам физики, смещения веса и прочему?

Я большой поклонник простоты. Стараюсь все упрощать. Становясь старше, ты начинаешь понимать вопросы физики. Если я скажу десятилетке: «Не бросай газ вот так, потому что переносишь вес на передние шины...». Им просто плевать. Им лишь надо знать, что если слишком сильно поднять ногу с педали, то машину дернет и у них будут проблемы.

Очень хорошо помогают видео. Потому что если показывать детям телеметрию, то им сложно соотнести с ее со скоростью на конкретном участке трассы. Я этим уже вечность занимаюсь и за две минуты нахожу в телеметрии все то, что мог бы найти за час. А им важно понимать, к какой части поворота относятся данные и что надо делать. Так что ты показываешь им видео и говоришь, в чем проблема. Так намного проще.

В ваши времена такого не было, а сейчас кибергонки и eSports существуют как отдельный вид. Там можно вести параллельную карьеру, как делают Ландо Норрис и Макс Ферстаппен. Вы сами активно в этом участвуете. Как вы оцениваете eSports?

Я думаю, кибергонки открывают дорогу тем, у кого нет средств для автоспорта. Потому что сейчас, чтобы выступать как следует, нужно очень много денег. За расходы на одну гонку в картинге ты, наверное, купишь лучший симулятор, какой только можно. И тебе больше ничего не будет нужно. Потратишь за год 100 долларов на игры, докупишь парочку трасс, вот и все.

Это хороший путь для обычной семьи, где родители с утра до вечера на работе. У них нет времени водить детей на картинг, или они не верят в гоночную карьеру.

Когда сам участвуешь в кибергонках, понимаешь, как много времени нужно проводить на симуляторе, каким целеустремленным надо быть. И как это тренирует разум. Одна из ключевых задач в том, чтобы сделать все правильно и суметь повторить то же самое. Проехать один круг быстро легко, а 10 кругов – сложно, потому что вы теряете концентрацию.

Вы начинаете думать, что можете сделать что-то иначе, ваш разум шутит с вами шутки и вы ошибаетесь. Под давлением всегда ищешь способ прибавить, и киберспорт этому учит.

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В прошлом году во время карантина вы участвовали во многих отличных кибергонках. Мне больше всего понравилась возможность подобрать на «Виртуальных 24 часа Ле-Мана» состав пилотов, невозможный в реальной жизни, а так же выстраивание отношений между пилотами, геймерами и фанатами.

Да, ты выстраиваешь отношения с гонщиками, которых прежде не встречал, и потом вы переписываетесь, общаетесь, встречаетесь в реальной жизни. Это сближает гоночное сообщество. Многие парни вроде Леклера, Ландо или Макса много времени тратят на игры, а более молодые ребята соревнуются с ними, общаются с теми, кто может быть их кумирами. Это повышает доступность гоночного мира для людей извне.