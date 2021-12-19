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Йос рассказал, о чем говорил с отцом Льюиса после финала сезона

Отцы чемпионов Ф1 даже переписывались друг с другом по ходу сезона

Йос рассказал, о чем говорил с отцом Льюиса после финала сезона

После финала Ф1 в Абу-Даби отношения между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном сильно обострились. Тому способствовали и в Mercedes, сначала подав протесты на Red Bull и Макса, а затем и показав намерение продолжить тяжбу апелляцией.

Однако, когда страсти поутихли и прошла церемония награждения FIA, у Дэвида Култхарда вышло интервью на Ютуб-канале CarNext. Он пообщался с Максом и его отцом, Йосом, – и Ферстаппены немного рассказали о диалогах с Льюисом и его семьей после финиша гонки на «Яс-Марине».

«Когда я сидел с Максом перед награждением после гонки, Энтони [отец Хэмилтона] подошел и поздравил нас, – отметил Йос. – Это было очень мило с его стороны. Кроме того, по ходу сезона я разговаривал с ним по WhatsApp. Он действительно приятный».

 

Макс же снова вспомнил события после финиша Гран При. 

«Вся команда сходила с ума – но, конечно, есть и другая сторона, где все очень разочарованы и расстроены», – сказал Макс. – Льюис немедленно подошел ко мне и сказал: “Молодец, поздравляю”. Это было очень мило с его стороны. Я ответил, что благодарен ему за потрясающий сезон, потому что я считаю, что это был невероятный сезон – и неважно, выиграли мы или стали вторыми.

Мы все были на пределе в каждой гонке – и команда, и машина, и мы сами. Я думаю, все рады, что сезон закончился, и у нас есть небольшой перерыв. Этот год был очень напряженным и тяжелым для всех. Но это определенно было невероятное соперничество».

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