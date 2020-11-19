Йос Ферстаппен ушел из Формулы 1 в конце 2003 года, однако продолжал выступления в других категориях до начала 2010-х, одержав, в том числе, победу в Ле-Мане.

После этого голландец полностью сконцентрировался на поддержке своего сына, который уже в 17 лет дебютировал в Гран При. Сейчас Макс входит в число главных звезд спорта, тогда как Йос уже всегда сопровождает сопровождать сына – из-за карантинных ограничений в этом году он вообще был только на этапе в Сочи.

Появившееся свободное время 48-летний голландец посвятил собственным интересам – недавно он опубликовал в инстаграме кадр за рулем Porsche GT3.

«Это для удовольствия, – объяснил он сетевому изданию GP Blog. – На меня вышли люди из этого проекта, первое впечатление оказалось позитивным.

Макс сейчас полностью занят в Ф1, мне уже не нужно постоянно быть рядом с ним. Благодаря [менеджеру Макса] Раймонду Вермюлену все под контролем. Так что у меня появилось больше времени для других вещей».

Говоря о тестах Porsche, Йос намекнул, что рассматривает для возвращения соревнования на выносливость: «Мне очень понравилось. Хотя и понятно, что Макса я не догоню.

Вообще-то я совершенно охладел к коротким гонкам, но немножко соревнований точно не повредит. Ведь это всегда оставалось во мне».