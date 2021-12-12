Йос Ферстаппен: Я уже прекратил смотреть гонку и вернулся в конце
По словам отца нового чемпиона мира, его сын продолжал сражаться несмотря на любое внешнее давление
Макс Ферстаппен выиграл Гран При Абу-Даби благодаря появлению машины безопасности и возобновлению гонки всего на один круг. На свежих шинах он смог обогнать Льюиса Хэмилтона и финишировать первым.
После гонки отец Макса, бывший пилот Формулы 1 Йос Ферстаппен признался, что он, в отличие от своего сына, уже потерял веру в победу и перестал следить за происходящем на трассе.
«Макс боец, это у него в крови, он никогда не сдается, – сказал старший Ферстаппен в эфире Sky F1. – Даже когда противники быстрее, он все равно выкладывается на максимум, и никакое психологическое давление не заставит его опустить руки.
Всю гонку он ехал на пределе, старался выжать максимум из любой ситуации. Единственный шанс предоставился на последнем круге, и он его не упустил.
Я же на самом деле под конец гонки уже вышел из боксов и не хотел смотреть гонку. Но когда узнал о машине безопасности, то вернулся буквально перед началом последнего круга».
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