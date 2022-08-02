Йос Ферстаппен: Я давно перестал давать Максу советы
Отец чемпиона Формулы 1 признался, что уже едва ли может научить того или помочь советом
После не слишком успешной собственной карьеры в Формуле 1 – завоевав два призовых кубка в сотне Гран При – Йос Ферстаппен полностью прекратил собственные выступления в тот момент, когда стал подрастать его сынишка Макс.
Голландец тренировал того по специальной программе, что позволило юному пилоту в 17 лет дебютировать в Ф1, а в 18 – открыть счет победам. Даже когда Макс уже выступал в чемпионате мира, Йос оставался его наставником, приезжая на все Гран При.
Но постепенно картина стала меняться. По мере накопления опыта и роста результатов Ферстаппен-младший становился все более самостоятельным. Сейчас Йос уже нечасто приезжает с сыном на гонки.
«Я уже давно не даю Максу никаких советов, – признался 50-летний экс-пилот после победы сына на "Хунгароринге". – Мне просто нечего сказать ему, он уже все понимает и все умеет.
В Венгрии он отлично справился с работой. Команда тоже отлично показала себя в плане тактики.
Машина была быстра, Макс стартовал на правильных шинах, вовремя проводил пит-стопы и здорово обгонял, легко и уверенно. Впрочем, как и всегда».
Подиум в Венгрии стал для Ферстаппена-младшего 70-м в карьере. Только семь пилотов в истории Ф1 заработали больше призовых кубков. Следующим, кого должен опередить Макс, станет Айртон Сенна (80). Рекордсменом по этому показателю является Льюис Хэмилтон (188).
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