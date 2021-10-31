Йос Ферстаппен похвалил Mercedes. Намек на переход Макса?

В своем недавнем интервью Макс Ферстаппен заявил, что пришел в автогонки не благодаря воли отца, а даже отчасти вопреки ему. Так или иначе, но сложно не замечать роль Йоса Ферстаппена как менеджера своего сына.

Именно Йос добился того, что Макс Ферстаппен попал в Ф1 сразу из Формулы 3, именно ему приписывают столь стремительный перевод младшего Ферстаппена из Toro Rosso в Red Bul (что тогда стоило места Даниилу Квяту).

Время от времени Йос Ферстаппен делает намеки на то, что его сыну было бы лучше в другой команде. И он вновь сделал это в интервью голландскому изданию Formule 1.

«Если бы не Макс, Льюис выиграл бы чемпионат в этом году, – сказал Ферстаппен, давая понять, что болиды Mercedes, возможно, и в этом году быстрее. – Но Макс выжимает все из своего болида, делая гонки такими зрелищными. Он тот боец, которого хотят видеть зрители.

У нас есть возможность сменить команду в будущем. Но пока мы довольны местом Макса, мы с командой понимаем друг друга. В Red Bull знают, насколько хорош мой сын, а в Mercedes этого пока не понимают. Неплохо бы им тоже это понять! Почему бы не начать карьеру в одной команде и не продолжить где-то еще, где можно быть более успешным? Почему нет, если там машина позволит побеждать?».

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