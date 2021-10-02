Йос Ферстаппен вернется в гонки спустя 12 лет

Бывший пилот Формулы 1 и отец одного из главных претендентов на чемпионский титул в Ф1 в этом году Макса Ферстаппена uолландец Йос Ферстаппен вернется за руль гоночного автомобиля в январе 2022 года. Это будет первое выступление 49-летнего голландца в профессиональных гонках с 2009 года, уточняет издание Raceingnews365.com.

В последний раз Йос Ферстаппен участвовал в профессиональных гонках, выступая в 2009 году в «24 часах Ле-Мана». В Этот раз он вновь выступит в гонках на выносливость.

Речь идет о 24-часовом заезде в Дубае, где голландец присоединится к команде GP Elite. Помимо него экипаж будет состоять еще из трех пилотов, включая Тьерри Вермюлена, 19-летнего сына менеджера Макса Ферстаппена Реймонда Вермюлена.

В 24-часовой гонке старший Ферстаппен будет пилотировать Porsche 911 GT3.