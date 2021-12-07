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Формула 1 Новость

Йос Ферстаппен рассказал, почему не общается с Льюисом

Автор:
, Ответственный редактор

По словам отца Макса Ферстаппена, главный соперник его сына по Формуле 1 «живет в своем собственном мире»

Йос Ферстаппен рассказал, почему не общается с Льюисом

Чемпионат 2021 года проходит в Ф1 под знаком острейшего соперничества Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена. По итогам 20 прошедших Гран При у соперников поровну очков, но голландец из Red Bull занимает первую строчку, так как имеет в активе больше побед. 

Противостояние двух пилотов интересно еще и тем, что они очень не похожи друг на друга – помимо возраста, их отличает манера поведения – в паддоке и на трассе – и послужной список. 

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Макс пришел в гонки в совсем юном возрасте при помощи своего отца, который в свое время сам выступал в Ф1, хотя и не добился громких успехов. В последнее время ему уже не так нужны родительские советы, однако Йос Ферстаппен по-прежнему часто приезжает на гонки. 

По словам 49-летнего голландца, он ни разу за все время не разговаривал с Хэмилтоном.

«Я никогда не говорил с Льюисом, – признался Йос изданию Daily Mail. – А он просто не считает нужным общаться со мной. Я для него никто. Я уважаю его как пилота, но в остальном… нисколько. 

Макс и Льюис разговаривают только на подиуме, совсем мало. Когда я смотрю, как Макс строит отношения с остальными пилотами, то здесь, как мне видится, все нормально. Но не с Льюисом. Льюис живет в своем собственном мире». 

Ферстаппен-старший продолжил: «Я тоже выступал в Ф1, хотя и близко не был на уровне Макса. Но мы общались с другими пилотами, они были нормальными дружелюбными ребятами. Уж как минимум здоровались и перекидывались какими-то фразами. Часто летали одним самолетом, одной и той же группой. Случалось, что весело проводили время. 

Но есть такие гонщики, кто никогда не посмотрит на тебя, чей взгляд постоянно направлен в землю». 

В 1994 году Йос проводил свой дебютный сезон в Ф1 и был напарником Михаэля Шумахера в Benetton. В ту пору немец еще не был семикратным чемпионом мира, но уже завоевал репутацию одной из главных звезд Ф1. 

«Мы много контактировали, – рассказал Ферстаппен. – Часто встречались вне гонок. Да, приезжая на трассу, он становился немного другим, но оставался дружелюбным. 

Льюис предпочитает действовать по-своему. Нельзя говорить, что он не прав, так как у него множество побед. Да, у него есть напарники, но в целом он выстроил вокруг себя верное окружение. И очень правильно поступил, перейдя в Mercedes – этим он надолго обеспечил себе самую быструю машину. 

Он силен, спору нет. И я уважаю его как пилота. А в остальном…»

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