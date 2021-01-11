Гостями первого в 2021 году выпуска видеоблога Дэвида Култхарда, который шотландец делает для CarNext, стали отец и сын Ферстаппены. Среди тем разговора ДиСи выбрал удивительную карьеру Макса, который всего за год прошел путь от картинга до Формулы 1 и уже в 17-летнем возрасте дебютировал в Гран При за рулем Toro Rosso.

Дэвид попросил голландцев вспомнить какой-нибудь яркий эпизод из ранних выступлений Макса. Те назвали чемпионат мира по картингу, во время которого юный спортсмен почему-то не мог найти скорость по ходу предварительных сессий.

Тогда отец решил использовать радикальный прием гоночной педагогики.

«Я просто врезал ему прямо по шлему, – признался Йос. – Бамс! И спросил его: парень, что ты делаешь? Это был чемпионат мира, и я не сомневался, что нам по силам его выиграть».

Макс признал, что действительно «ехал как вареный», после чего спародировал поведение отца в том эпизоде: «Ты не можешь ехать нормально? Все, мы собираемся домой, я складываю вещи».

Он добавил: «Помню, как вокруг стояли ошарашенные механики. Они просто не могли понять, что происходит».

Йос рассказал, что было дальше: «После этого он стал лучшим в квалификации, потом выиграл все предварительные заезды, полуфинал и финал».

«Да, после того эпизода я словно проснулся», – улыбнулся Макс, вспоминая завершение давней истории.

«Я буквально не мог двигаться»

Также Култхард попросил двух гонщиков сравнить те изменения, которые Формула 1 претерпела за четверть века – между временами выступлений Йоса и нынешними гонками Макса.

В отличие от нынешнего пилота Red Bull, который уже выиграл десять Гран При, его отцу по ходу карьеры редко доставались быстрые машины. В дебютном сезоне-1994 Йос дважды становился призером Гран При, будучи напарником Михаэля Шумахера в Benetton, но затем выступал за аутсайдеров – Simtek, Arrows, Tyrrell, Stewart и Minardi.

«Те машины требовали гораздо больше в физическом плане, – рассказал Ферстаппен-старший. – Это касается и рук, и всего остального. К тому же, в мое время машины были значительно более нервными. На трассе мы сражались с ними: такого баланса, как сейчас, не было и в помине.

Порой мне приходилось очень сложно. Хуже всего я чувствовал себя в Бразилии: трасса закручена против часовой стрелки, никакого рулевого усилителя… это было очень сложно. Шея уставала, плечи уставали, после гонки я буквально не мог двигаться. Определенно, это было намного труднее, чем сейчас. Но, должен отметить, боковые перегрузки в поворотах в наши дни даже выше».

Йос добавил: «Впрочем, зная Макса, я уверен, что он смог бы адаптироваться к нашим машинам».

Йос Ферстаппен, Benetton B194 Ford, Гран При Бразилии 1994 года Фото: Motorsport Images

Ферстаппен-младший охотно согласился с этой точкой зрения: «Честно говоря, хороший гонщик сможет ехать быстро на любой технике. Будь то машина Ф1 или GT, ты просто должен подстроиться под нее. Помню, когда я дебютировал в 2015 году, машины были далеко не такими, как сейчас. Управлять ими надо было иначе, но ты просто менял свой подход.

У меня никогда не было таких сложностей, даже в Формуле 3 [где не используется рулевой усилитель]. С ним, конечно, проще, так как снижается нагрузка на плечи. Плечи очень важны, так как если они устают, начинает страдать шея».

Макс добавил: «Тренировкам шеи сейчас уделают очень серьезное внимание. У меня есть для этого специальная подвеска с нагрузкой. Она помогает эффективно готовиться, это очень здорово работает.

Есть те, кто активно тренирует шею, но все равно испытывает с ней проблемы. Это зависит от длины вашей шеи и от веса головы. К счастью, у меня с этим проблем нет».

Йос отметил, что в сравнении с его временами сейчас все куда серьезней.

«У меня вообще не было никакого тренера, – рассказал 48-летний голландец. – Приходилась рассчитывать только на свои силы и знания. Понятно, что это было далеко не столь профессионально, как сейчас».