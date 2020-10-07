Йос Ферстаппен: Red Bull пора дать Максу чемпионскую машину

После объявлений об уходе Honda из Формулы 1 вновь появились слухи о возможном разрыве Макса Ферстаппена и Red Bull. Босс команды Кристиан Хорнер уже заверил, что контракт голландца никак не связан с поставщиком моторов, однако возможные проблемы с поиском двигателя могут позволить Максу расторгнуть сделку.

Отец гонщика Йос Ферстаппен не стал говорить об уходе из команды, но отметил, что Red Bull пора бы построить чемпионский болид.

«Мы терпеливо ждем, что будет дальше, – сказал Ферстаппен-старший голландской газете De Telegraaf. – Нам особо нечего сказать остальному миру. Red Bull пора построить машину, которая позволяет выиграть чемпионат. Если у Макса будет боеспособная машина в следующем году, то команде не о чем волноваться. Это наша цель: чтобы Макс стал чемпионом».