Йос Ферстаппен раскрыл секрет обучения Макса

В последние годы Макс Ферстаппен является главным соперником Льюиса Хэмилтона в борьбе за чемпионские титулы. Как минимум, он уже с запасом превзошел достижения своего отца Йоса Ферстаппена в Формуле 1 и сейчас считается одним из самых быстрых пилотов в королевских гонках.

Вчера младшему Ферстаппену исполнилось 24 года, и по этому случаю издание Speedweek опубликовало интервью с его отцом. В частности, Йоса Ферстаппена спросили о том, как он, будучи не самым успешным пилотом Формулы 1 сумел натренировать сына таким образом, что тот сейчас борется за чемпионский титул.

«Когда Макс терял время при обгонах, я всегда старался объяснить ему, как можно было бы пройти соперника быстрее, – сказал Йос Ферстаппен. – Но в конце концов я просто запретил ему обгонять там, где это легко сделать: на прямых и в удобных для этого поворотах. Я прямо говорил ему, в каких местах он может атаковать соперников. И выбирал при этом повороты, в которых другие бы на обгоны не решились. Вот поэтому сейчас им так в Формуле 1 и восхищаются. Мы с ним годами отрабатывали это в картинге.

Но есть и вещи, которым нельзя научить – например, свойственному ему хладнокровию. Я не самый приятный в работе человек, и я очень много требовал от Макса. Но он все выдержал. С самого начала он был силен духом, а с ростом числа побед приходила и уверенность в себе. Если однажды сильно в себя поверишь, это уже так просто не уйдет».