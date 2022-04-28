Йос Ферстаппен: Приятно видеть, как Макс обгоняет Хэма на круг

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Весь прошлый сезон, до самого последнего Гран При в Формуле 1 за титул сражались Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон. Последний проиграл и рассчитывал отыграться в этом году, но новый болид Mercedes очевидно уступает лидерам в скорости.

В Имоле дошло до того, что лидировавший в гонке Ферстаппен на круг опередил Льюиса Хэмилтона, который к финишу был только 13-м. И это особенно порадовало отца действующего чемпиона Йоса Ферстаппена.

«Макс провел блестящий уик-энд в Имоле, – написал Йос в колонке на персональном сайте Макса. – Он очень силен сейчас. Он не совершил ни одной ошибки, был тверд и все держал под контролем.

Команда Red Bull определенно сделала шаг в верном направлении. Да, мы с самого начала знали об обновлениях болидов, но на тренировках по мокрой трассе было сложно делать сравнения с конкурентами. После гонки стало ясно, что «Быки» стали сильнее.

Честно сказать, я с большим удовольствием наблюдал за тем, как Макс опережает Хэмилтона на круг, особенно после всего, что произошло между ними в прошлом году. Льюис действительно выглядел так себе, тем более на фоне его напарника Джорджа Расселла, который очевидно лучше справляется с ситуацией. Не часто удается обогнать Mercedes на круг».