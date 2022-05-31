Йос Ферстаппен пристыдил Red Bull за фаворитизм к Пересу
Отцу лидера «Быков» не слишком понравилось, как команда работала в Монако на успех другого своего пилота
Гран При в княжестве завершился победой Серхио Переса, тогда как Макс Ферстаппен финишировал только третьим.
До этого в нынешнем сезоне голландец либо выбывал из гонки, либо поднимался на вершину подиума. Теперь он по ходу всего уик-энда отставал от напарника, а после финиша назвал того соперником в споре за титул.
Отец Макса, экс-пилот Ф1 Йос Ферстаппен, пошел еще дальше. Он заявил, что в Монте-Карло команда Red Bull сделала не все возможное, чтобы поддержать действующего чемпиона.
«Red Bull добилась хорошего результата, но при этом затратила недостаточно усилий, чтобы помочь Максу оказаться впереди, – написал Ферстаппен-старший в своей колонке на официальном сайте сына. – То, что он финишировал третьим, стало лишь следствием ошибки Ferrari со вторым пит-стопом Шарля Леклера.
Будучи лидером чемпионата, Макс в этом смысле не получил [от команды] достаточной поддержки в тактическом плане. Все делалось в интересах Серхио.
Меня это очень огорчило. Мне казалось, что лидер заслуживает иного отношения. Перес выиграл, но лишь благодаря более раннему [первому] пит-стопу. Команда может сказать, что это был риск, но они же видели на примере Пьера Гасли, что переход на промежуточные шины отлично работает».
Йос продолжил: «Я бы хотел, чтобы они действовали так с Максом – хотя тут я, конечно, не вполне объективен. Но Максу это стоило потери десяти очков. С учетом двух сходов на старте сезона ему сейчас очень нужны очки. Не забывайте, что машина Ferrari остается лучшей, особенно в квалификациях».
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Говоря о выступлении сына, 50-летний экс-пилот отметил: «Третье место Макса стало большим огорчением. Мы видели, что весь уик-энд вышел для него сложным.
Для начала, машина не слишком подходит его стилю пилотирования. Максу нужно еще чуть больше сцепления спереди. Это особенно важно в Монако, где все решает скорость в многочисленных поворотах. Ему было очень сложно».
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