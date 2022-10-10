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Победа на Гран При Японии позволила Максу Ферстаппену стать двукратным чемпионом мира – догнав Фернандо Алонсо, Мику Хаккинена и еще четверых пилотов. В нынешнем сезоне никто не смог составить лидеру Red Bull достойной конкуренции, голландец одержал в 18 прошедших Гран При 12 побед.

Его отец Йос сделал предположение, что пять следующих лет исход чемпионата пилотов может оставаться неизменным.

«Правила практически не меняются, – приводит слова 50-летнего экс-пилота Talksport. – Это значит, что команды станут ближе по силам, а гонки – интереснее.

Но лучшие пилоты всегда будут впереди. Если Red Bull сможет продолжать в том же духе, нас определенно ждут пять очень приятных лет».

Йос не приехал на японский Гран При, объяснив это визовыми затруднениями.

«Я всегда стараюсь быть на месте, хотя это и требует постоянных путешествий, – объяснил он. – Но въехать в Японию очень непросто.

На прошлогоднем финале [в Абу-Даби] прессинг был просто невероятным. Именно поэтому, когда все закончилось, нас переполняли невероятные эмоции.

Сейчас все иначе. Всем было понятно, что рано или поздно титул в любом случае достанется Максу. Вопрос был только в том, когда именно это случится».

В оставшихся гонках 2022 года Ферстаппен-младший имеет шанс установить абсолютный рекорд Ф1 по числу побед за год. Для этого ему достаточно стать сильнейшим еще дважды за четыре финальных этапа.