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Формула 1 / Гран При Японии Новость

Йос Ферстаппен предсказал пятилетнее доминирование Макса в Формуле 1

По мнению отца двукратного чемпиона мира, команды чемпионата в ближайшес будущем станут ближе по силе, но Red Bull сохранил преимущество

Александр Кабановский
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Йос Ферстаппен предсказал пятилетнее доминирование Макса в Формуле 1
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Победа на Гран При Японии позволила Максу Ферстаппену стать двукратным чемпионом мира – догнав Фернандо Алонсо, Мику Хаккинена и еще четверых пилотов. В нынешнем сезоне никто не смог составить лидеру Red Bull достойной конкуренции, голландец одержал в 18 прошедших Гран При 12 побед. 

Его отец Йос сделал предположение, что пять следующих лет исход чемпионата пилотов может оставаться неизменным. 

«Правила практически не меняются, – приводит слова 50-летнего экс-пилота Talksport. – Это значит, что команды станут ближе по силам, а гонки – интереснее. 

Но лучшие пилоты всегда будут впереди. Если Red Bull сможет продолжать в том же духе, нас определенно ждут пять очень приятных лет». 

Йос не приехал на японский Гран При, объяснив это визовыми затруднениями. 

«Я всегда стараюсь быть на месте, хотя это и требует постоянных путешествий, – объяснил он. – Но въехать в Японию очень непросто.

На прошлогоднем финале [в Абу-Даби] прессинг был просто невероятным. Именно поэтому, когда все закончилось, нас переполняли невероятные эмоции. 

Сейчас все иначе. Всем было понятно, что рано или поздно титул в любом случае достанется Максу. Вопрос был только в том, когда именно это случится».

В оставшихся гонках 2022 года Ферстаппен-младший имеет шанс установить абсолютный рекорд Ф1 по числу побед за год. Для этого ему достаточно стать сильнейшим еще дважды за четыре финальных этапа. 

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