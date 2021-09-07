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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Йос Ферстаппен попал в больницу в день победы Макса

Автор:
, Ответственный редактор

Как сообщают голландские СМИ, у отца пилота Red Bull возникли проблемы со здоровьем

Йос Ферстаппен попал в больницу в день победы Макса

Экс-пилот Формулы 1 Йос Ферстаппен не смог лично присутствовать на трассе в Зандфорте в день исторической победы своего сына в домашнем Гран При.

За ходом уик-энда 49-летний голландец следил из дома по телевизору из-за плохого самочувствия, а в воскресенье его и вовсе пришлось отправить в больницу из-за жалоб на боль в животе. 

Как сообщает авторитетное издание De Telegraaf, Йос дотерпел до финиша гонки, после чего обратился к медикам за помощью. Ему провели комплекс мероприятий и назначили антибтотики – жизни и здоровью первого гонщика из Нидерландов, покорившему подиум Ф1, ничто не угрожает.

«После этого курса все должно быть в порядке», – подтвердил сам Йос.

Чуть больше деталей журналистам рассказал Раймонд Вермюлен, менеджер обоих Ферстаппенов.

«Йоса несколько дней доставали боли в кишечнике, – цитирует его Het Laatste Nieuws. – Он старался терпеть боль, но к середине гонки его скрутило так, что он даже не мог стоять на ногах, не согнувшись.

Он согласился отправиться в больницу из соображений предосторожности [перед запланированной поездкой в Монцу]. Сейчас с ним уже все в порядке». 

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