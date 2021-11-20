Йос Ферстаппен не поверил в отсутствие DAS 2.0: Так не люфтит

После Гран При Бразилии в соцсетях появилось видео с бортовой камеры на болиде Льюиса Хэмилтона, где видно, как он двигает рулевое колесо на себя. Это сразу вызвало разговоры о появлении некой системы DAS 2.0 наподобие имевшейся у Mercedes в 2020 году и затем запрещенной системы DAS.

В Mercedes сначала опровергли саму возможность перемещения рулевого колеса в такой плоскости, но затем масло в огонь подлил Льюис Хэмилтон, который признал, что руль мог двигаться на него, но это был всего лишь люфт от естественного износа деталей.

В это отказался верить отец Макса Ферстаппена Йос.

«Это не может быть результатом износа, я просто в такое не верю, – заявил Йос Ферстаппен в разговоре с голландским изданием De Telegraaf. – Я очень обеспокоен происходящем с Mercedes. За всю мою гоночную карьеру я ни разу не видел, чтобы у одной команды так сильно отличалась скорость машин от этапа к этапу.

Я правда считаю, что инспекторы FIA должны будут это проверить также, как они проверили заднее крыло на прошлом этапе. Не должно рулевое колесо так болтаться от себя и на себя.

А на этих кадрах видно, что что-то не так. В Бразилии также было видно, как перед тем, как Хэмилтон сел в кокпит, он получил что-то в руку от своего тренера. И после этого он погнал так, что у Макса просто не было шанса.

Я не против, если мы проиграем, но пусть это будет в честной борьбе. Я конечно опасаюсь Mercedes. И Макс опасается, но он относится к этому с пониманием, что все, что от него самого зависит, это самому ехать как можно быстрее».