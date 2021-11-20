Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Вольф о подозрениях по поводу крыла Mercedes: Ничего не найдете! Следующая / Фото: Что в задних крыльях Mercedes вызывает подозрения Red Bull
Формула 1 / Гран При Катара Новости

Йос Ферстаппен не поверил в отсутствие DAS 2.0: Так не люфтит

Автор:
, Редактор

По мнению отца Макса Ферстаппена, столь существенной разницы в скорости на разных этапах без нарушений не бывает.

Йос Ферстаппен не поверил в отсутствие DAS 2.0: Так не люфтит

После Гран При Бразилии в соцсетях появилось видео с бортовой камеры на болиде Льюиса Хэмилтона, где видно, как он двигает рулевое колесо на себя. Это сразу вызвало разговоры о появлении некой системы DAS 2.0 наподобие имевшейся у Mercedes в 2020 году и затем запрещенной системы DAS.

В Mercedes сначала опровергли саму возможность перемещения рулевого колеса в такой плоскости, но затем масло в огонь подлил Льюис Хэмилтон, который признал, что руль мог двигаться на него, но это был всего лишь люфт от естественного износа деталей.

В это отказался верить отец Макса Ферстаппена Йос.

«Это не может быть результатом износа, я просто в такое не верю, – заявил Йос Ферстаппен в разговоре с голландским изданием De Telegraaf. – Я очень обеспокоен происходящем с Mercedes. За всю мою гоночную карьеру я ни разу не видел, чтобы у одной команды так сильно отличалась скорость машин от этапа к этапу.

Я правда считаю, что инспекторы FIA должны будут это проверить также, как они проверили заднее крыло на прошлом этапе. Не должно рулевое колесо так болтаться от себя и на себя.

А на этих кадрах видно, что что-то не так. В Бразилии также было видно, как перед тем, как Хэмилтон сел в кокпит, он получил что-то в руку от своего тренера. И после этого он погнал так, что у Макса просто не было шанса.

Я не против, если мы проиграем, но пусть это будет в честной борьбе. Я конечно опасаюсь Mercedes. И Макс опасается, но он относится к этому с пониманием, что все, что от него самого зависит, это самому ехать как можно быстрее».

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
Вольф о подозрениях по поводу крыла Mercedes: Ничего не найдете!
Предыдущая новость

Вольф о подозрениях по поводу крыла Mercedes: Ничего не найдете!
Следующая новость

Фото: Что в задних крыльях Mercedes вызывает подозрения Red Bull

Фото: Что в задних крыльях Mercedes вызывает подозрения Red Bull
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Пилоты Mercedes доминировали над Red Bull в FP3 в Катаре Гран При Катара
Формула 1

Пилоты Mercedes доминировали над Red Bull в FP3 в Катаре

В Aston Martin приготовились провести 2022 год без побед Гран При Катара
Формула 1

В Aston Martin приготовились провести 2022 год без побед

В Red Bull посетовали на слишком жесткий выбор резины для Катара Гран При Катара
Формула 1

В Red Bull посетовали на слишком жесткий выбор резины для Катара

Самое важное:

Пилоты Mercedes доминировали над Red Bull в FP3 в Катаре
Формула 1 Формула 1

Пилоты Mercedes доминировали над Red Bull в FP3 в Катаре

Риккардо: Скопирую настройки Норриса
Формула 1 Формула 1

Риккардо: Скопирую настройки Норриса

AMuS: FIA ввела новую проверку на гибкость крыльев
Формула 1 Формула 1

AMuS: FIA ввела новую проверку на гибкость крыльев

Пуршер: Я был близок к месту в Alfa Romeo и заслужил его
Формула 1 Формула 1

Пуршер: Я был близок к месту в Alfa Romeo и заслужил его

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.