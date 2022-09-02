Йос Ферстаппен не поедет в Зандфорт поддержать сына
У отца лидера чемпионата подтвердился коронавирус
Гран При Голландии будет домашним для лидера чемпионата Макса Ферстаппена. И он ожидает увидеть на трибунах множество болельщиков, а также членов своей семьи.
Увы, среди зрителей на трассе не будет отца Макса, бывшего пилота Формулы 1 Йоса Ферстаппена. Причина достаточно тривиальна: у старшего Ферстаппена обнаружили коронавирус.
«Я нормально себя чувствую, но, конечно, останусь дома, так как не хочу заразить Макса и кого бы то ни было», – заявил Йос голландской прессе.
Говоря о шансах сына на победу, Йос Ферстаппен отметил, что выиграть в Голландии будет труднее, чем в предыдущем бельгийском Гран При.
«Возможно, директива FIA по борьбе с вертикальными колебаниями затронула другие команды сильнее, чем Red Bull, – считает голландец. – Но я убежден, что в Зандфорте Максу будет не так просто победить, как в Спа».
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