Йос Ферстаппен: Макс входит в топ-3 пилотов по размеру зарплаты

Прошедшей зимой Макс Ферстаппен подписал новый контракт с Red Bull. Сделка рассчитана до конца 2023 года. Сумма, которую голландец получает по новому соглашению, не объявлялась, однако его отец Йос Ферстаппен уверяет, что сын стал одним из самых высокооплачиваемых гонщиков в Формуле 1.

«Я могу сказать, что Максу очень-очень хорошо платят, – сказал Ферстаппен-старший журналу GP Racing. – Он в числе двух-трех самых высокооплачиваемых. Хельмут Марко очень высоко его ценит, так что Макс, безусловно, топ-пилот в плане зарплаты».

В конце 2018 года напарник Ферстаппена Даниэль Риккардо покинул Red Bull ради Renault. По слухам, это принесло австралийцу зарплату около $20 млн в год. Но по словам Йоса Ферстаппена, его сын получает больше. Он также сравнил зарплату Макса с доходами Льюиса Хэмилтона: «Я не знаю, сколько получает Льюис. $40 млн? Ну, тогда у нас все хорошо».

По информации RaceFans, оклад Ферстаппена в Red Bull составляет $25 млн в год.