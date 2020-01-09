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Формула 1 / Новость

Йос Ферстаппен: Макс уверен в перспективах команды

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Йос Ферстаппен: Макс уверен в перспективах команды
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9 янв. 2020 г., 08:57

Отец гонщика Red Bull прокомментировал решение продлить контракт с австрийским концерном еще на три года.

Объявление о продлении контракта Макса Ферстаппена с Red Bull Racing стало весьма неожиданным, поскольку случилось в начале января 2020 года – даже до старта предсезонных тестов, где была бы возможность оценить перспективы команды на будущее и прогресс мотористов из Honda.

Считалось, что Макс искал другие варианты, где смог бы продолжить карьеру и в будущем бороться за титул в Ф1. Йос Ферстаппен, который занимался карьерой сына еще с картинга, отметил, что 22-летний гонщик уверен в команде, поэтому новый контракт рассчитан на столь долгий срок.

«Мы знаем рабочие планы команды не только для грядущего сезона, но и для подготовки машины на 2021 год, – цитирует Йоса газета De Telegraaf. – Здорово участвовать в этом процессе. Но самое главное, что Макс в Red Bull чувствует себя как дома. Он уверен в перспективах команды на ближайшие годы».

«Red Bull дала Максу возможность в Ф1 в 2016 году. Здорово было бы добиться успеха в этой команде. Отношения с Honda тоже очень хорошие. Комбинация Red Bull с Honda выглядит очень позитивно», – добавил Ферстаппен-старший. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Йос Ферстаппен
Автор Денис Буденков

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