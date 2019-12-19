Йос Ферстаппен: Карьера Макса для меня важнее собственной

Йос Ферстаппен провел восемь сезонов в Формуле 1, дважды поднимался на подиум, но так и не одержал ни одной победы. Его сын Макс в свои 22 года выступает куда успешнее: только за прошедший сезон он выиграл три гонки и закончил чемпионат на третьем месте.

В интервью голландскому изданию Formule 1 Йос Ферстаппен признался, что нисколько не жалеет о том, что сын оказался успешнее его самого.

«Макс является главным проектом в моей жизни, – заявил Ферстаппен-старший. – Я хочу победить вместе с ним, взять титул. Это наша общая цель.

Что до моего участия в гонках, то тут больше не о чем говорить. Время, проведенное с Максом доставило мне гораздо больше удовольствия, чем моя собственная карьера. Мне вообще кажется, что когда ты помогаешь своему ребенку достигнуть каких-то целей, это представляет большую ценность, нежели твои собственные достижения. Так что для карьеры Макса я сделал больше, чем для своей».

Сам Макс также признал, что его отец вложил очень многое в его карьеру.

«То, что он для меня сделал, это действительно невероятно. Я никогда не смогу отблагодарить его в достаточной степени. Конечно, все отцы помогают своим детям. Но не в таком объеме. Я просто не могу перечислить всего, что он для меня сделал», – сказал гонщик Red Bull.