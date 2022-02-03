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Формула 1 Новости

Йос Ферстаппен дебютирует в ралли

Автор:
, News editor

Бывший гонщик Ф1 в грядущем автоспортивном сезоне намерен выступить на нескольких раллийных этапах

Йос Ферстаппен дебютирует в ралли
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Отец новоиспеченного обладателя титула Формулы 1 Макса Ферстаппена собирается дебютировать в бельгийском чемпионате по ралли, первый этап которого состоится 26 февраля. Йос поведет в бой автомобиль Citroen C3 R5 команды DG Sport Competition вместе с опытным штурманом Крисом Ботсоном.

 

Ферстаппен планировал принять участие в ралли еще в прошлом году, но из-за ковидных ограничений дебют пришлось отложить. Нидерландец также проедет и второй этап чемпионата – Ралли Южной Бельгии. Однако о дальнейшей гоночной программе нидерландца на данный момент неизвестно. Йос намекнул, что в этом году он, вероятно, попробует выступить на этапах бельгийского и мирового чемпионатов.

Напомним, что Ферстаппен-старший за свою карьеру в Ф1 стартовал на 106 Гран При и дважды заезжал на подиум.

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