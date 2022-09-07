Йос Ферстаппен: Абу-Даби Mercedes ничему не научил
Отец Макса Ферстаппена удивился тактике команды Mercedes
Финал прошедшего Гран При Нидерландов неожиданным образом напомнил судьбоносную гонку в Абу-Даби прошлого сезона, где после выезда машины безопасности на рестарте Макс Ферстаппен оказался со свежими шинами Soft на втором месте, а Льюис Хэмилтон на более жестком и более поношенном комплекте резины впереди.
В обоих случая Ферстаппен вырвался вперед, но в Абу-Даби он выиграл гонку и титул, а в Зандворте только гонку.
Важно отметить, что в обоих случаях у Mercedes был шанс сменить Хэмилтону шины ценой потери позиции и оба раза команда этого не сделала (и в итоге позицию все равно проиграла). По мнению отца Макса, бывшего гонщика Формулы 1 Йоса Ферстаппена, это в обоих случаях было ошибкой.
«Гонка была очень сложной, но в итоге Red Bull вновь победила, – отметил Ферстаппен-старший. – Макс испытал все три типа шин и знал, какие в финале сработают лучше всего. Но и в Mercedes неплохо сработали, у них был шанс победить.
К счастью, все сложилось в нашу пользу. Можно было бы подумать, что в Mercedes сделают выводы после Гран При Абу-Даби в финале прошлого сезона. Но к счастью для нас они ничему не научились».
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