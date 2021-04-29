Йос Ферстаппен предсказал конфликт сына и Хэмилтона

После двух первых Гран При не вызывает сомнений, что главными претендентами на титул в 2021 году станут Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Гонщики обменялись поулами и победами в Сахире и Имоле, и британец сейчас лидирует в общем зачете с перевесом всего в одно бонусное очко за лучший круг.

Йос Ферстаппен – отец пилота Red Bull и участник 107 Гран При – уверен, что по ходу сезона соперничество двух лидеров будет только обостряться.

«Не знаю точно, как все пойдет, но если вспомнить их поведение после квалификации в Имоле, то думаю, в этом году стоит ожидать чего-то серьезного, – сказал голландец в интервью Джеку ван Гелдеру в инстаграме. – Они оба из числа тех, кто не привык уступать.

И ни один не позволит другому вытолкнуть себя на обочину, особенно когда на кону стоит титул чемпиона мира. Думаю, нас ждет очень насыщенный сезон – и от того еще более прекрасный».

При этом Йос похвалил ту работу, которую команда Red Bull провела над машиной, сделав ее конкурентоспособной в сравнении с чемпионами последних сезонов из Mercedes.

«Тото Вольф продолжает настаивать, что Red Bull сейчас сильнее, а Кристиан Хорнер упорно называет фаворитом Mercedes, – сказал Ферстаппен-старший. – Но правда в том, что мы быстрее на одних трассах, а Mercedes – на других.

При этом сейчас Red Bull действительно может выиграть на каждом Гран При, что в теории открывает серьезные перспективы, но одновременно и повышает уровень прессинга».