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Формула 1 / Ностальгия

Почему заводская Honda провалилась в Ф1. Анализ от сотрудника

Автор:
, Журналист
Перевод:
Иван Матушкин
, редактор

Джеймс Ваулз работал с Honda во времена ее второй заводской команды, а теперь трудится в Mercedes. Он знает, чем успешная команда отличается от неудачной

Почему заводская Honda провалилась в Ф1. Анализ от сотрудника

В конце 2021 года закончится эпоха пребывания Honda в Формуле 1. В качестве поставщика моторов для Williams, McLaren и Red Bull японская марка выиграла более 70 гонок, завоевала шесть Кубков конструкторов и пять раз побеждала в чемпионате пилотов. А вот с заводской командой успехов не добилась.

За два отрезка (с 1964-го по 1968-й и с 2006-го по 2008-й) заводская Honda выиграла всего три гонки не поднималась выше четвертого места в комадном зачете. 

О том, что мешало японской команде добиться успеха, рассказал Джеймс Ваулз, главный стратег Mercedes, чья карьера началась в BAR во время использования моторов Honda и продолжилась в заводской команде этой марки.

Свой способ работы

Сотрудничество между британскими работниками BAR и японцами из Honda было непростым. "Вместе соединились две культуры. У нас был свой способ работать, а у них - свой. Потребовалось много времени, чтобы понять, как при этом добиваться максимума от обеих сторон", - рассказал Ваулз в подкасте Beyond the Grid.

"Они пытались сами работать над шасси, считали, что могут сделать это лучше нас. Конечно, это испортило наши отношения", - добавил он.

При этом, теплые слова для Honda у Ваулза тоже нашлись: "Они исключительно хорошо поработали с мотором. Эти двигатели были прекрасным много лет. Они были близки к самым лучшим моторам в Ф1. Под конец [работы Honda и BAR] они ухудшились, но в 2004-м или 2006-м были великолепны".

Проблемы в общении

"Общение между двумя сторонами было затруднено, - продолжает Ваулз. - Помню, как принимал участие в особых тестах. Мы неделю работали в Монце, Энтони Дэвидсон был за рулем. Я работал с третьей машиной, была пятница. Энтони выехал на трассу и через пару километров мотор отказал.

За неделю до этого мы с этим мотором тысячу километров проехали. Не было смысла больше его мучить и мы заменили мотор. Но стоило проехать полкруга, как мотор опять сгорел. И мы не могли добиться ответа, тот же самый это мотор или нет".

Как Honda помогла успеху Mercedes

После сезона-2008 Honda за символическую цену продала команду Россу Брауну. И тот в первый же год стал с ней чемпионом мира, использовав мотор Mercedes. В 2010-м команда уже стала заводским коллективом Mercedes и с тех пор выиграла еще семь титулов.

James Vowles

Heute feiert James Vowles mit Mercedes einen Erfolg nach dem anderen

Foto: LAT

По мнению Ваулза, опыт работа с Honda помог сотрудникам Mercedes добиться столь многого: "Сейчас у нас тоже два департамента, за моторы отвечает HPP (High Performance Powertrains), но мы работаем как один коллектив. Думаю, это происходит благодаря тому, что в нашем сотрудничестве с Honda столь многое пошло неправильно. 

Метод работы Honda приносит ей успех. Если бы мы изначально знали, как надо с ними работать, или начали все с начала, наши отношения были бы куда успешнее".

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Honda Racing F1 Team , British American Racing
Автор Юлиана Цигенгайст

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