«Извините, но я очень зол». Сайнс о проблемах в квалификации

Квалификация Гран При Бахрейна завершилась для Карлоса Сайнса досрочно: в самом начале второго сегмента, едва начав быструю попытку, испанец закрутился на первом же торможении.

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По внешним признакам причиной разворота стала не пилотская ошибка, а блокировка задних тормозов, но пока команда не подтвердила эту версию.

Сам же Сайнс в интервью Movistar отметил, что кроме низкой позиции на решетке сложностью для него станет потеря комплекта шин.

«Это оставляет нам очень мало [тактических] вариантов на воскресенье, – признал Карлос. – Из-за той блокировки мы лишились комплекта шин. Именно это очень злит меня. Извините, но я невероятно зол».

Говоря о возможности отыграться в гонке, он добавил: «Да, прорваться можно, но это очень непросто. Ведь первая десятка будет стартовать на Medium, что лишает преимущества всех тех, кто позади.

Я сберег два комплекта Medium, но один оказался уничтожен. Очень сомневаюсь, что его вообще можно теперь использовать. Это очень осложнит мне гонку. Мы так старались сберечь более жесткие комплекты, и тут случилось это…»

Глава McLaren Андреас Зайдль сообщил, что пока команде не удалось установить точную причину отказа: «Честно говоря, тут еще необходим анализ. Думаю, что заблокировались задние колеса, и Карлос ничего не мог поделать с этим.

Жаль, так как машина сегодня была быстра. Обидно, но Ландо [Норрис] допустил небольшую ошибку в первом повороте решающего круга [и остался девятым]. Карлос весь уик-энд был в отличной форме. Досадно, что так вышло.

Завтра будет интересная гонка. Нам надо серьезно все обдумать. Может быть, два пит-стопа или даже больше. Мы обязаны попробовать отыграться».

Дополнительная информация: Серхио Лильо