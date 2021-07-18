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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Извинений не будет: ответы Вольфа и Хэмилтона на упреки Red Bull

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, главный редактор

Семикратный чемпион мира пообещал связаться с Ферстаппеном, чтобы обсудить инцидент – а его руководитель сравнил борьбу на трассе с танцами

Извинений не будет: ответы Вольфа и Хэмилтона на упреки Red Bull

После столкновения Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на первом круге Гран При Великобритании представители команды Red Bull обрушились с критикой на семикратного чемпиона мира. Кристиан Хорнер, в частности, несколько раз назвал маневр британца отчаянным – а Хельмут Марко заявил, что такие действия должны наказываться временным отстранением от гонок.

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Как нетрудно догадаться, мнения самого действующего чемпиона и его руководителя Тото Вольфа заметно отличались от позиции пилотов и менеджеров Red Bull. Свой взгляд на случившееся пилот и босс Mercedes изложили, общаясь с журналистами в паддоке после окончания заезда. 

Льюис Хэмилтон (на пресс-конференции для призеров гонки)

«Пока я не видел полной версии – только небольшой клип посмотрел, когда забежал в гараж. Но я все посмотрю и тщательно обдумаю. Сейчас я не считаю, что должен за что-то извиняться. Мы же все-таки приезжаем на гонки соревноваться.

Я слышал, что Макс сейчас в больнице – и это меня беспокоит. Никто из нас не хочет, чтобы кто-то другой пострадал и получил травмы. И я надеюсь, что все будет хорошо. Я обязательно свяжусь с Максом после окончания уик-энда – просто убедиться, что все в порядке. Впереди еще немало гонок и борьбы – и нам стоит вместе найти некий баланс.

Я не согласен с судьями, но могу только принять их решение и дальше делать свою работу. Не собираюсь стонать из-за этого. У каждого есть свое мнение – и сейчас я не особо парюсь на тему того, что думают другие. Я просто делаю то, что считают нужным – плюс благодарен судьбе за то, как прошел сегодняшний день.

Кристиан Хорнер назвал мою победу дутой? Мне нечего сказать в ответ – разве что я не чувствую, что она дутая. К тому же, дело не только во мне. Эта победа – результат работы двух тысяч сотрудников команды. Думаю, сейчас важно выдохнуть и переждать момент, пока бурлят эмоции. Я знаю, как тяжело терять так много очков – поэтому я не переживаю из-за того, что какое-то напряжение может сохраниться в течение долгого времени».

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Тото Вольф (ответы на вопросы в рамках медиа-сессии)

«В прошлом в таких ситуациях уже оказывались другие великие пилоты, которые всерьез боролись друг с другом. Когда никто не готов уступать, такие события могут случаться.

Но в любом случае, с моей точки зрения, танго в одиночку не станцуешь. Думаю, что оба пилота сделали нечто, что привело к инциденту. Когда машины едут близко друг к другу, надо оставлять друг другу место – чего в этот раз не случилось. И вынесенное судьями наказание в целом логично.

Думаю, если бы то же самое случилось в медленном или среднескоростном повороте, не было бы особых дискуссий – никто не спорил бы на тему, давать пилоту 5 или 10 секунд. Но в этом случае был контакт на большой скорости – в повороте, где даже при езде в одиночестве надо собрать волю в кулак, чтобы ехать полным газом.

Сейчас можно услышать много комментариев на тему действий Льюиса во время инцидента – но Льюис никогда не ездил грязно. Он спортсмен во всех смыслах слова, и мы не видели каких-то серьезных инцидентов с его участием. Он соревнуется, не теряя достоинства – и вы видели, что он не стал истерить из-за случившегося».

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Много букв: полный набор обвинений Red Bull в адрес Хэмилтона

Предыдущая новость

Много букв: полный набор обвинений Red Bull в адрес Хэмилтона

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